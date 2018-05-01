Пашинян открестился от Навального с Саакашвили

Лидер оппозиционеров, кандидат на пост премьера Армении Никол Пашинян не знаком с Михаилом Саакашвили и Алексеем Навальным. Об этом он заявил, отвечая в парламенте на вопросы депутатов. Пашинян также добавил, что никогда не имел контактов с этими политиками, передает "Интерфакс".

Между тем, оппозиционер рассказал, что планирует уравновесить полномочия премьер-министра, президента и парламента. По его словам, в стране создана суперпремьерская система, в которой "президента фактически низвели до офисного работника". При этом он исключил силовой сценарий борьбы за власть и пообещал не отвечать насилием на насилие.

Кандидат в премьеры также выступил за изменение статуса полиции и Службы национальной безопасности и выделение их в отдельные министерства, сообщает ТАСС.

Утром 1 мая в парламенте Армении проходит заседание по избранию премьер-министра страны. Никол Пашинян — лидер протестного движения и единственный кандидат на этот пост. Для избрания ему нужны 53 голоса парламента из 105.