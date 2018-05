Отравители Скрипалей до сих пор не установлены

Следствие пока что не выявило непосредственных подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом, передает "Интерфакс", заявил на слушаниях в парламентском комитете по обороне британский советник по национальной безопасности Марк Седвилл.

По словам Седвилла, британские спецслужбы принимают меры для защиты других перебежчиков в Великобританию, которым может угрожать опасность.

Investigators probing the #salisburyattack have found ZERO suspects, it has emerged. The UK’s national security adviser, Sir Mark Sedwill, who coordinates MI5/6 and GCHQ blames, amongst other things, a lack of CCTV, even though police said they had thousands of hours of footage.