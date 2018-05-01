Пашинян не стал премьером Армении

Депутаты парламента Армении на заседании во вторник не утвердили лидера оппозиции Никола Пашиняна на посту премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали лишь 45 депутатов, а для избрания премьером ему было необходимо набрать 53 голоса, передает ТАСС.

Ранее в тот же день глава парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что депутаты от партии будут голосовать против кандидатуры Пашиняна. "Господин Пашинян не убедил нас", — пояснил Багдасарян.

Со своей стороны вице-спикер парламента Микаел Мелкумян заявил, что фракция "Царукян" проголосует за Пашиняна на выборах премьера. О намерении проголосовать за кандидатуру оппозиционного лидера заявил и глава фракции "Дашнакцутюн" Армен Рустамян. При этом депутат от этой фракции Агван Варданян указал, что будет голосовать против и призвал организовать внеочередные парламентские выборы.

Сам же Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что правящая Республиканская партия обсуждениями в парламенте Армении по вопросу избрания нового премьер-министра уничтожила сама себя. Он призвал депутатов не переходить "границу самоуничтожения".

"Но у вас еще есть возможность не пересекать эту границу. Говорю это без угроз. Нет сценария, при котором народное движение не может победить. Это лишь вопрос времени" – цитирует слова Пашиняна "Интерфакс".

Он также обратился к нескольким тысячам своих сторонников на площади Республики, призвав их ждать. Пашинян вновь подтвердил, что готов сформировать правительство согласия. "Мы должны преодолеть этот кризис. Вопрос в следующем: вы хотите победы своего народа или нет? Но эта победа состоится в любом случае. Вам это не остановить", – подчеркнул он.

По законодательству Армении, если депутаты не смогли избрать премьера, назначается новое голосование, которое должно состояться в течение семи дней с даты предыдущего. Если вторая попытка также окажется безрезультатной, парламент должен быть распущен.