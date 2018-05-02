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Смена власти в Армении 42 минуты назад
Жители Армении провели 2 мая в транспортной блокаде
По призыву оппозиционного депутата Никола Пашиняна его сторонники построили баррикады на основных магистралях, в том числе, международных, и едва ли не полностью парализовали автомобильное и железнодорожное движение. В Ереване закрылись магазины, рынки и школы. Снять блокаду Пашинян разрешил только два часа назад, чтобы протестующие смогли приехать на митинг.
— Не пускают?
— Не знаю еще. Мне в больницу надо.
Спорить бесполезно: не пропустят, даже если нужно срочно в больницу. Ровно в 8:15 по команде оппозиции дороги в Ереване переходят под контроль протестующих. Они перекрывают проспекты, переулки, выкатывают на дороги мусорные баки. Исключение — лишь для машин скорой. В метро поездам не дают отправляться.
Буквально час — и двери в ереванскую подземку закрывают уже сами сотрудники метрополитена. Мимо марширующих колонн демонстрантов с чемоданами протискиваются туристы.
Заблокированы дороги не только в Ереване. Единственная ведущая в международный аэропорт трасса перекрыта машинами. Протестующие заняли все перекрестки. Те, кто спешили на самолеты, вынуждены идти пешком.
Большинство рейсов на табло — в Россию — утром летели полупустыми: те, кто были здесь на майские праздники, просто не успели на регистрацию. Билеты "сгорели".
— Были те, кто опоздали?
— Ну, да.
Глухие пробки уже и на пограничных пунктах. Грузовики, что везли в Армению продукты, разворачивают. Власти всерьез заговорили об угрозе продовольственной безопасности. Вот и на центральном рынке торговцы сворачивают прилавки: товар-то все равно не доедет.
Всеобщая забастовка, к которой оппозиция призвала после того, как парламент не избрал ее кандидата на должность премьер-министра, охватила многие населенные пункты. Действовать всех взвешенно призвал католикос всех армян Гарегин II.
"Ситуация в стране продолжает оставаться напряженной и беспокоящей. Призываем власти и оппозицию действовать в законных рамках, искать пути решения во взаимопонимании и согласии, исключить возможность столкновений", — сказал он.
О цивилизованном решении сегодня снова говорили и президент Армении Саркисян, и исполняющий обязанности премьер-министра Карапетян. Все политические силы должны продемонстрировать гибкость.
Но глава правительства может быть избран исключительно в парламенте — так положено по Конституции. Правящая партия, с самого начала согласная на досрочные выборы, продолжает настаивать на переговорах. И даже готова проголосовать на повторных выборах 8 мая за того кандидата, которого поддержит треть депутатов.
"Нужно выходить из этого кризиса, находить выходы из этого кризиса. Выходы, теоретически, могут быть разными, но дверь одна. Эта дверь — Национальное собрание, это кафедра Национального собрания, это трибуна, с которой кандидаты должны изложить депутатам свою позицию", — говорит вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян.
Чтобы избраться премьером, нужно получить большинство голосов депутатов — то есть, хотя бы 53 из 105. По итогам последних парламентских выборов, признанных международным сообществом легитимными и прозрачными, сейчас 58 кресел — у правящей Республиканской партии, 31 — у "Процветающей Армении", семь — у фракции "Дашнакцутюн" и девять — у оппозиции из "Елк". Последние три партии и поддержали выдвижение в премьеры лидера протестов. И то не единогласно.
Потому и организует оппозиция уличные протесты. В пять вечера протестующим пришла новая команда — до утра улицы разблокировать. При этом движение по-прежнему парализовано: машины, до этого просто стоявшие, теперь встали в пробках.
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