Вспышка лихорадки Денге в Таиланде: россиянам рекомендуют брать с собой репелленты

Роспотребнадзор предупредил россиян о неблагополучной эпидемиологической обстановке в Таиланде, где зафиксирована вспышка лихорадки Денге.

По данным ведомства, случаи заболевания отмечены на Пхукете, а также в провинциях Самут-Сакхот, Пханг-Нга, Накхон-Сри-Тхамарат и Краби. Сейчас в Таиланде начинается сезон муссонов и сильная жара, поэтому заболеваемость лихорадкой растет, передает "Интерфакс".

"В целях профилактики заражения лихорадкой Денге россиянам, отправляющимся в Таиланд, рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты: репелленты, одежду с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, оконные противомоскитные сетки и пологи", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Всего с начала года на Пхукете зарегистрировано 220 случаев заболевания, два из которых оказались смертельными. В частности, в больнице острова скончался турист из Барнаула Герасим Григорьев. Он заразился лихорадкой из-за укуса комара, болезнь дала осложнения на почки, впал в кому, спасти его врачам не удалось.

Лихорадка Денге — острое вирусное заболевание, переносчиком которого являются комары Aedes aegypti. Ее симптомы — высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. При заболевании классической формой лихорадки Денге прогноз благоприятный, при геморрагической форме летальность составляет около 50%.