Украина пожаловалась на досмотр судов российскими пограничниками

В Госпогранслужбе Украины заявили, что представители России в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра суда, следующие на Украину, передает РИА Новости.

Как говорится в заявлении ведомства, пограничники Донецкого погранотряда зафиксировали уже несколько случаев остановки Россией невоенных судов для их осмотра.

Так, по информации ведомства, 30 апреля в Керченском проливе российский пограничный сторожевой корабль якобы остановил теплоход, который следовал по маршруту Греция — Украина, проведен осмотр судна.

По данным украинской Госпогранслужбы, в этот же день российские пограничники остановили для проверки теплоход, следовавший по маршруту Израиль — Украина, а на следующий день — судно, которое направлялось на Украину из Италии.

Как сообщалось, ранее в Госдуме предложили полностью заблокировать проход украинских судов через Керченский пролив. По мнению депутатов, эта мера стала бы адекватным ответом на арест российского судна "Норд" в Азовском море.