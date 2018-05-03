Вынесен приговор расхитителям при строительстве Восточного

Вынесен приговор еще трем обвиняемым в растрате средств, выделенных на строительство космодрома Восточный. Начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрей Ярцев, директор ООО "Стройконструкция С" Анатолий Рязанов и гендиректор ЗАО "Стройконструкция" Николай Шкадин получили от 6,5 до 7,5 лет лишения свободы.

Как установил суд, в 2012-2013 года указанные лица вместе с сообщниками завысили цены на металлоконструкции для строительства объектов космодрома и растратили вверенные Ярцеву более 250 миллионов рублей в пользу принадлежащего Рязанову и Денискину ООО "Стройконструкция С", сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее был вынесен приговор бывшему руководителю "Дальспецстроя" Юрию Хризману, его сыну Михаилу Хризману, главного бухгалтера "Дальспецстроя" Владимиру Ашихмину и бывшему вице-спикеру Законодательной думы Хабаровского края Виктору Чудову. Все они были признаны виновными в злоупотреблениях, повлекших ущерб на сумму более 5 миллиардов рублей.