Крымское погрануправление ФСБ ответило на жалобы Киева о досмотре судов в Азовском море

Крымское пограничное управление ФСБ ответило на жалобы Украины о досмотре судов в Азовском море, производимом с 30 апреля 2018 года. Такие проверки соответствуют международному морскому праву, напомнили в ведомстве.

Никаких замечаний и претензий от судовладельцев в связи с досмотрами не поступало, отметили в ФСБ. Все экипажи иностранных судов понимают необходимость проверок. Ранее пограничники получили информацию о возможной провокации со стороны украинских силовиков.

Погранслужба в Керченском проливе функционирует в штатном режиме, сообщает РИА Новости. Пограничники предотвращают проникновение в Россию нелегалов, террористов и экстремистов, не допускают контрабанду оружия и боеприпасов. Они также отвечают за безопасность строительства Крымского моста и судоходства в проливе.

Госпогранслужба Украины жаловалась на то, что 30 апреля и 1 мая российские сторожевые суда якобы останавливали для досмотра корабли, следовавшие на Украину.