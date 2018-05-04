Дело Скрипалей: Уильямсон встретился с ликвидаторами и посетил секретную лабораторию

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон встретился с военными, участвующими в санобработке мест, где были найдены следы вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Также британский министр посетил секретную химическую лабораторию в Портон-Дауне, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение британского военного ведомства.

Уильямсон выступил перед участниками учений, проходящих в Солсбери – помимо британцев в них участвуют военные из девяти стран и начальники генштабов.

На время учений лаборатория в Портон-Дауне предоставила команду специалистов-аналитиков, которые консультируют военных на тему рисков и преимущества решений при планировании маневров во время конфликтов.

После инцидента в Солсбери, когда были отравлены Скрипаль и его дочь, отношения России и Великобритании обострились. Лондон утверждает, что к отравлению причастна РФ, Москва категорически это отрицает.