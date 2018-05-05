Киркоров больше не хочет на "Евровидение"

Российский артист Филипп Киркоров заявил, что больше не хочет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение" как конкурсант, но с радостью примкнет к нему как друг, композитор и продюсер.

Кроме того, Киркоров уверен, что должен уступить дорогу молодым исполнителям

Киркоров представлял Россию на конкурсе в 1995 году в Дублине и помогал готовиться Дмитрию Колдуну, Ани Лорак, сестрам Толмачевым и Сергею Лазареву.

В этом году он стал соавтором песни My Lucky Day молдавской группы DoReDos, передает ТАСС.

В то же время певица Юлия Самойлова, которая представит Россию в Лиссабоне, рассказала, что уверена в своей песне, и поделилась впечатлениями от второй репетиции перед выступлением в полуфинале. Она уже в Лиссабоне и репетирует, передает РИА Новости.

"Евровидение" в этом году впервые пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал намечен на 10 мая, финал ” на 12 мая.