Сторонники Пашиняна почти на сутки парализовали Армению

Автор: Дмитрий Киселёв

3 мая Ереванский государственный университет опубликовал "документ раскаяния" с таким текстом: "Ереванский государственный университет, изучив личное дело Никола Пашиняна, выражает готовность в случае согласия господина Пашиняна обратиться с ходатайством в Министерство образования и науки для обеспечения процесса восстановления и дипломирования согласно процедуре. В то же время ЕГУ выразил озабоченность тем, что студент с отличной успеваемостью был отчислен из университета на выпускном курсе за пропуски".

То есть Ереванский госуниверситет испытывает чувство вины за отчисление студента за прогулы и, чтобы уладить историю, ждет от исключенного заявления о готовности сдать экзамены, чтобы на основании академических испытаний выдать Пашиняну диплом о высшем образовании.

Никола Пашинян учился на отделении журналистики филологического факультета. Диплом о высшем образовании Пашиняну сейчас уже вряд ли нужен, поскольку он делает другую карьеру — политическую. Причем складывается все успешно. Пашинян — единственный кандидат на высшую должность в государстве. Премьер-министром страны он станет уже 8 мая — как результат выборов внутри парламента. По крайней мере, его шансы занять этот пост исключительно велики, если не произойдет чего-то уж совсем чрезвычайного. Но, похоже, не произойдет.

Премьерство для Пашиняна – это непростой вызов. Ведь сейчас именно с ним персонально связаны ожидания на быстрые перемены в Армении: на экономический рост и улучшение жизни, на справедливость и честность, на снижение цен и лучшую медицину. Как Армения избирает себе лидера?

Автор: Александр Балицкий

Для армянских таксистов утро 2 мая оказалось настоящим экзаменом на знание Еревана: объехать заблокированные перекрестки и не уткнуться в очередной блокпост из машин и мусорных баков, когда в 8:15 по команде оппозиции дороги перешли под контроль протестующих.

Они остановили поезда метро. Перекрыли трассу в аэропорт. Туристы, приезжавшие на майские праздники, были вынуждены с чемоданами идти пешком. На утренние рейсы (большинство — в Россию) успели не все. То, что оппозиция назвала акцией гражданского неповиновения, призвав своих сторонников еще к забастовкам, почти на сутки парализовало Армению. Именно этого и добивались лидеры протеста, после того как парламент не избрал их кандидата на должность премьер-министра.

Николу Пашиняну не помогли ни костюм, на который он впервые за три недели протестов сменил бейсболку и камуфляж, ни союз с двумя другими парламентскими фракциями — голосов у оппозиции все равно оказалось меньше, чем у правящей Республиканской партии. Там так и заявили: в речи Пашиняна не услышали главного — программы.

Не до шуток теперь не только на армянском радио. С новостей, какие улицы демонстранты перекрыли сегодня и не придется ли отменять экскурсии, начинается каждое утро ереванских гидов. Протесты уже ударили туризму.

Безработица — один из аргументов оппозиции — в гораздо меньшей степени затрагивает цветущую Араратскую долину, которая дает абрикосы, персики, а главное — виноград. Еще по библейской легенде Ной, сойдя с ковчега, посадил на территории исторической Армении виноградную лозу, принесенную из райского сада. Чтобы урожай был богатым, нужно вовремя выбрать и оставить лишь один из нескольких новых листочков. Процесс непрерывный. И, угощая туристов отменным вином в местечке Арени, родине армянского виноделия, здесь не понимают тех, кто по призыву оппозиции не вышел на работу.

С момента укладки мяса под пресс до готовности — два с половиной месяца. И целое искусство — обмазать вяленое мясо тонким слоем чамана — специй. Армянская бастурма, суджух и с десяток других деликатесов отправятся в российские магазины.

"Из всего экспорта у нас 40% — это российский рынок. Вход в ЕАЭС с точки зрения экспорта дает преимущества, упрощаются таможенные процедуры и по времени, и по финансам", — говорит Ани Такмизян, руководитель отдела экспорта мясоперерабатывающего завода.

Членство в Евразийском союзе уже дало Армении толчок для развития многих отраслей.

"4% составил экономический рост, хотя многие эксперты изначально говорили, что в конце 2017-го нужно ожидать роста до 3,4% максимум. А мы имели рост 4%. По поводу экспорта, который составил 21%, нужно сказать, что в основном это была готовая продукция. Это говорит о том, что появились новые рабочие места", — отметил Арман Гукасян, активист Международной общественной организации гуманитарного развития.

Арман и Цовинар — активисты общественной организации гуманитарного развития. Изучают работу НКО. И обратили внимание: как только Армения вступила в Евразийский экономический союз, поток грантов из Европы и США, у которых в Армении второе в мире по площади посольство, тут же увеличился.

"За 2016 год Фонд Сороса в Армении потратил только на 20 общественных организаций 1 миллион 200 тысяч долларов на поддержку. Их цель — разрыв отношений между Ереваном и Москвой и, конечно, смена тех приоритетов и тех направлений, которые обозначила для себя сегодня Армения", — сказал Арман Гукасян.

Вот и Пашинян еще недавно тоже призвал выйти и из Евразийского экономического союза, и из ОДКБ. При том что абсолютное большинство, даже поддержавших его на площади, считает иначе.

Президент Армении Саркисян уже призвал соотечественников к гражданской ответственности. Имея в виду, что политический процесс должен происходить в соответствии с Конституцией. И уличные акции в эти рамки не укладываются. А правящая партия с самого начала настаивала на диалоге.

"Нужно выходить из этого кризиса. Выходы теоретически могут быть разными, но дверь одна — это Национальное собрание, это кафедра Национального собрания, трибуна, с которой кандидаты должны изложить депутатам свою позицию", — уверен Армен Ашотян, заместитель председателя Республиканской партии Армении.

Республиканцы уже заявили: они готовы проголосовать на повторных выборах, то есть 8 мая, за того кандидата, которого поддержит треть депутатов, и просят прекратить травлю, которую устроила оппозиция, публикуя в социальных сетях адреса и телефоны тех, кто протест не поддержал. Ведь это в интересах самой Армении — разрешить политический кризис без эскалации. И тост виноделов — за то, чтобы политики обладали такой же выдержкой, как хорошее армянское вино.