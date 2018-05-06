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Смена власти в Армении 1 час назад

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6 мая 201821:15 Антон Лядов

Армянам пытаются внушить, что Россия их сдала

Конечно, выбор Армении, происходящее там — чисто внутреннее дело нашего дружественного государства. Россия никоим образом не вмешивается. Но сказать, что нам здесь безразлично, мы тоже не можем. Веками мы ведь были вместе. Да и само государственность сейчас у Армении — благодаря России. К тому же армян в России едва ли меньше, чем в самой Армении, если не больше. И многие из них вполне успешны. Как российские армяне воспринимают происходящее в Ереване?

Все вперемешку у них уже несколько поколений. Семья фермеров с армянской фамилией Баян — единственная в Ростове-на-Дону, к кому за молоком и сметаной выстраиваются очереди. Здесь они давно для всех Люба и Петя. При этом сами они в России — больше 215 лет.

Первые упоминания об армянах в России были зафиксированы еще в XI веке. Во время Киевской Руси. В XII веке армяне появляются в Поволжье, позже — на Дону, в Москве. С почтением и уважением к армянам в России относятся еще со времен Средневековья.

Еще в XVI веке Иван Грозный повелел назвать один из приделов собора Василия Блаженного в честь основателя Армянской Церкви Григория Просветителя. Позже, в XVIII, веке армяне построили две церкви в Москве, которые в 30-е годы XX века, как и многие другие, были разрушены. И долгое время единственным местом, куда приходили молиться армяне, оставалась небольшая часовня.

В 2013 году открыли огромный новый собор, который вмещает до тысячи человек одновременно. Для его постройки понадобилось привезти 100 вагонов материала из Армении. Сегодня это не только духовный центр, но и место, где армяне собираются семьями.

"История не зафиксировала ни одну дату, когда русские и армяне враждовали и воевали между собой. Это великое священное наследие. Армянский народ никогда не забудет, когда случилось страшное землетрясение, Россия подтвердила свое вековое братское отношение к тем трудностям и сложностям, которые испытал наш народ", — отметил архиепископ Езрас, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви.

Тогда мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть Армении — территорию, где проживали около миллиона человек. Погибли 25 тысяч человек. 19 тысяч стали инвалидами. Полмиллиона остались без крова. Певица Роксана Бабаян помнит это время, как никто другой.

"Мы сразу поехали туда, потому что в этом существует связь, не просто слезы лить, а некая связь эмоциональная. Для меня Армения — часть моего сердца, моей души. Там у меня много друзей. Эта земля уникальная, она знает, что такое боль, — говорит народная артистка России Роксана Бабаян. — Я объездила очень много стран в гастрольных турах, и везде ко мне приходили армяне: в Эфиопии, на Кубе. Армянский народ "разорван" после геноцида, и Россия, конечно, спасла в тот момент. Она — верный друг".

Cегодня на территории России проживают около трех миллионов армян, причем как и переехавшие, так и армяне, которые родом из России. Пожалуй, одни из самых знаменитых в России армяне — Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян. Оба родились в России, но оба пристально следят за происходящим в городах Армении.

"Я переживаю за то, чтобы Армения была процветающей страной. Но в первую очередь я переживаю за то, какие отношению будут между Россией и Арменией, потому что превратить прекрасные, безоблачные многовековые отношения между двумя странами, которые много лет были одной страной, в то, что сейчас происходит между Россией и Украиной было бы ужасно", — уверена главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Россия и Армения должны быть вместе. Они как союзники, друзья, как родственники", — сказал режиссер, актер, телеведущий Тигран Кеосаян.

Еще одно место, где несколько веков уже живут армяне, — Крым. Они являются одним из древнейших народов полуострова — с VIII века, когда Крым находился в составе Византии. Сегодня там проживают больше 10 тысяч армян. На радио и телевидении периодически выходят передачи на армянском.

Арам Григорян — коренной ереванец. В Крым переехал 23 года назад. Сегодня руководит культурно-этнографическим центром "Армянский дворик".

Крупнейшая армянская община традиционно сосредоточена в Краснодарском крае. На местных рынках главная тема сейчас — события в Ереване.

С советских времен Армения на весь мир славилась не только своим коньяком, но и овощами, фруктами, обувью и даже ювелирными изделиями.

Павильон "Армения" на знаменитой Выставке достижений народного хозяйства в Москве был построен еще до начала Великой отечественной, в 1939 году. Там установили внутри огромный аквариум. Воду для него привезли из озера Севан. Внутри аквариума запустили форель. Зданию присвоили номер 13. Сейчас этот павильон находится на реконструкции. После развала Советского Союза сотрудничество на время прервалось. Но Армения стала первой страной, которая восстановила свое присутствие на ВДНХ уже в новом здании.

На ВДНХ свои работы представляют и армянские художники — картины даже неизвестных мастеров раскупают одну за одной — и предприниматели – предлагают армянский сенсорный смартфон "Армфон".

Армяне сегодня — это и певцы, и актеры. Известный режиссер Карен Шахназаров родился в Краснодарском крае, но говорит, это, скорее, случайность.

"Мой покойный отец — выходец из Карабаха. Из Баку он ушел на фронт, потом после войны уже приехал учиться в Москву. Как водится, встретил красивую русскую девушку — мою маму — и я — результат этой нерушимой армяно-русской дружбы. Так что для меня этот вопрос принципиален, меня разрезать надо, чтобы разорвать эти связи между армянами и русскими", — признается Шахназаров.

У Карена Шахназарова на "Мосфильме" работы вдвое больше, чем обычно. Полным ходом здесь строятся два здания — новый павильон для сьемок и склад для огромной коллекции реквизита. Самая масштабная стройка с момента основания "Мосфильма", но, несмотря на это, Карен Георгиевич постоянно интересуется: что в Ереване?

"Меня пугает приход к власти через улицу. Я с подозрением отношусь к этому. Не хочу вмешиваться в процессы политические, это дело армянского народа, но понятно, что в целом армянский народ понимает важность союза с Россией. И поэтому те, кто хочет прийти к власти в Армении, должны этому соответствовать", — считает Шахназаров.

Пока курс на тесные связи с Россией поддерживают не только люди на улицах, но и лидеры протестов.

"При том что лидер этих масс на площади был всегда известен своими прозападными взглядами в отношении России, подходами политическими, он был против ЕврАзЭс, ОДКБ, он не сумасшедший, он достаточно опытный человек, который улавливает массовые настроения, и понимает, что если он придаст этому движению оттенок геополитический, он проиграет, ему не удастся собрать народ вокруг каких-то очень конкретных локальных и понятных вещей", — сказал политолог Андраник Мигранян.

"В Армении действуют достаточно самых разных НКО и других организаций, фондов, которые подогревают, вбрасывают и лелеют слухи о том, как Россия "сдала" Армению, что-то не додала, что-то не доделала. Разумные люди должны понимать, это неправда, что Россия была вместе с Арменией и есть вместе, что Россия очень уважительно ведет себя в этой ситуации, не вмешиваясь во внутриполитическую ситуацию в Армении и давая армянам разобраться со своей судьбой. И Россия Армению не бросит. Я в этом абсолютно убеждена и призываю людей одной со мной этнической принадлежности не поддаваться на эти глупости", — отметила Маргарита Симоньян.

"Нельзя проливать кровь. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах", — уверен Тигран Кеосаян.

Следующий день, когда 3 миллиона российских армян вновь прильнут к экранам и телефонным, и телевизионным, — 8 мая.

Текст: "Вести недели"

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