С Украины выслали корреспондентов "России" и "Первого канала"

На Украине задержаны и депортированы две журналистки — специальные корреспонденты телеканала "Россия" и российского "Первого канала". Это Валентина Соловьева и Ольга Юрьева, они депортированы в Россию и Казахстан. Въезд на территорию Украины обеим запрещен сроком на три года.

Задержание и депортация журналисток осуществили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС. По заявлению пресс-службы ведомства, корреспонденты были "командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне". По версии СБУ, отснятые ими видеоматериалы "планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения".

В августе 2017 года СБУ принудительно вывезла на украино-российскую границу корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян. 26 июля того же года СБУ заявила о высылке корреспондентки телеканала "Россия 24" Марии Саушкиной (Князевой). Кроме того, сотрудники СБУ задержали журналистку "Первого канала" Анну Курбатову для принудительной депортации в Россию.