В базу данных "Миротворца" попали журналистки ВГТРК и Первого канала

В базу данных "Миротворца" как "антиукраинские" попали журналистки "Первого канала" и "России".

Ранее сообщалось, что СБУ выслала Валентину Соловьеву в Россию, а Ольгу Юрьеву в Казахстан, въезд на Украину им запрещен в течение трех лет.

На сайте "Миротворца" сообщается, что журналистки были направлены в Киев, чтобы подготовить сюжеты о праздновании Дня Победы на Украине. Отснятые материалы якобы требовались для дискредитации Украины в глазах мирового сообщества.

Скандальный сайт "Миротворец" известен тем, что в 2016 году опубликовал данные журналистов, аккредитованных ДНР и ЛНР, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Дунья Миятович (на тот момент представитель ОБСЕ по свободе СМИ) посчитала, что публикация ставит под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта раскритиковала и представитель МИД РФ Мария Захарова.

В сентябре 2015 года Киев ввел персональные санкции против журналистов, в том числе Дмитрия Киселева.