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Арест братьев Магомедовых 1 час назад
Банда Магомедовых: братьев обвинили в мошенничестве и растрате
Следователи предъявили владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду официальные обвинения по нескольким статьям. Бизнесмены обвиняются в мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества, а также в незаконном хранении оружия, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.
Братья Магомедовы и Артур Максидов были задержаны 30 марта, на следующий день по решению Тверского суда Москвы они были заключены под стражу в СИЗО "Лефортово".
По версии следствия, обвиняемые похитили около 2,5 миллиардов рублей из бюджетных средств. Установить местонахождение денег пока не удалось. Часть денег, скорее всего, была выведена на счета офшорных копаний за рубеж.
Однако следствие полагает, что сам Зиявудин Магомедов "имеет доступ к похищенным средствам и может принять меры по их дальнейшему сокрытию, а также использовать для подкупа свидетелей и иных участников разбирательства с целью противодействия следствию".
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