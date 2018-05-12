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12 мая 201814:48

Смерть Юрия Киндрата: скорая отказывалась госпитализировать актера

Instagram/yurykindrat

Смерть Юрия Киндрата подтвердила его агент Наталья Замычкина.

По словам гендиректора актерского агентства "Звездный дождь" Анны Холмовской, Киндрат умер в реанимации. В больницу мужчина попал только 1-2 мая, несмотря на плохое самочувствие, скорая отказывалась его госпитализировать, с возмущением рассказала Холмовская.

Точный диагноз артиста пока неизвестен. Похороны пройдут сегодня, передает РБК.

Незадолго до смерти российский актер, известный телезрителям по сериалам "Закрытая школа", "Гостиница "Россия", "Спящие-2" и "Свидетели", выложил "больничное" фото в социальной сети Instagram. На его странице уже оставили соболезнования знакомые и почитатели таланта молодого артиста.

Юрий Киндрат родился в Тюмени в 1986 году. Окончил New York Universal Artistiс School и актерскую Школу Драмы Германа Седакова. Работал в театре "Школа драматического искусства" и Московском театре на Юго-Западе.

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