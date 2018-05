Трамп: решение КНДР закрыть ядерный полигон - умный и благородный жест

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение властей КНДР закрыть ядерный полигон Пхунгери – умный и благородный жест. Свою благодарность Пхеньяну американский лидер выразил на странице своего Twitter.

North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture!