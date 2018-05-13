Трамп: решение КНДР закрыть ядерный полигон - умный и благородный жест

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение властей КНДР закрыть ядерный полигон Пхунгери – умный и благородный жест. Свою благодарность Пхеньяну американский лидер выразил на странице своего Twitter.

North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 мая 2018 г.

Он отметил, что ликвидация полигона произойдет в преддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.

Процесс закрытия полигона займет три дня – с 23 по 25 мая. На ликвидации будут присутствовать журналисты из пяти стран — России, Китая, США, Британии и Южной Кореи.

Полигон Пхунгери находится в горах на Северо-Востоке КНДР. Он подземный: для испытаний капсулу с ядерным зарядом погружали на глубину в несколько километров и взрывали. По данным западных разведок, именно на Пхунгери Северная Корея испытывала все последнее ядерное оружие. Ранее лидер страны Ким Чен Ын заявил, что отказался от развития ядерной программы, а 12 июня планирует встретиться в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом.