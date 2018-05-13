Серию церковных терактов дети совершили вместе с родителями

Теракты в индонезийском городе Сурабая – дело рук членов одной семьи, состоящей из шести человек, причем в их числе трое детей, передает ТАСС со ссылкой на руководителя национальной полиции Тито Карнавиана.

Выступая на пресс-конференции в воскресенье, он рассказал о подробностях терактов. Так, по его словам, первый взрыв произошел около 7 утра по местному времени возле входа в церковь Святой Марии. Туда на мотоцикле подъехали двое братьев 16 и 18 лет, они и взорвали бомбу. Ранения получили несколько человек.

В другом месте, продолжил полицейский, их отец привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. А третий же взрыв произошел в церкви, куда вошла мать семейства и две ее дочери 9 и 12 лет. Мать привела в действие пояс смертника. Второй взрыв произошел на улице Дипонегоро, третий — в церкви пятидесятников на улице Арджуно.

По словам Карнавиана, в результате терактов погибли в общей сложности 11 мирных жителей, двое террористов подорвались самостоятельно, ранения получили 40 человек. Он добавил, что впервые в истории Индонезии теракт совершила женщина-смертница. Глава полиции сообщил также, что за терактами стоит группировка "Джамаа аншарут даулах", связанная с "Исламским государством" (запрещена в РФ). Расследование продолжается.