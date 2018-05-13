Пашинян назвал внеочередные выборы главной задачей

Власти Армении должны подготовить страну к внеочередным парламентским выборам, это главная задача, заявил премьер Армении Никол Пашинян и подчеркнул, что новый кабмин должен оправдать надежды граждан республики. А до этого – провести реформы, передает ТАСС.

12 мая по предложениям премьер-министра Никола Пашиняна главой Армении Арменом Саркисяном был сформировал новый кабинет министров. В составе кабмина – в основном молодые соратники Пашиняна, после избрания которого 8 мая Республиканская партия заявила, что уходит в оппозицию.