Донецкий "Шахтер" досрочно выиграл чемпионат Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" в матче 31-го тура обыграли ровненский "Верес" со счетом 1:0 и стали недосягаемыми для соперников. Украинский клуб набрал 75 очков. У киевского "Динамо", победившего луганскую "Зарю", лишь 70 баллов. За тур до окончания чемпионата "Шахтер" стал победителем турнира.

Единственный гол у "горняков" забил Марлос на 5-й минуте первого тайма. Он и принес "Шахтеру" досрочное чемпионство. Донецкие футболисты второй раз подряд добиваются подобного успеха в чемпионате страны.

Ранее команда Паулу Фонсеки завоевала Кубок Украины, победив в финальном матче киевское "Динамо" со счетом 2:0.