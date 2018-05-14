Тема:

Отравление Скрипаля 26 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
14 мая 201813:50

Стало известно о тайной встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами

Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный осведомленный источник сообщает о том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль в июне 2016 года посетил Эстонию. Там он, как пишет издание, встретился с представителями местной разведки и передал им информацию о работе российских спецслужб в Европе.

По словам информированного источника этой американской газеты в руководстве Европейского союза, организовать встречу Скрипаля с представителями эстонской разведки помогли британские спецслужбы.

Кроме того, NYT подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что Скрипаль несколько раз встречался с представителями разведслужб Чехии, которым предоставлял информацию о сотрудниках ГРУ, работающих в Европе.

При этом отмечается, что данные, которые Скрипаль передавал европейским разведчикам, были устаревшими, так как он ушел из ГРУ в 1999 году.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что, согласно отчету агентства военной разведки, "Новичок" производился и тестировался на территории Чехии в 2017 году, но впоследствии был уничтожен.

На данный момент Юлия Скрипаль уже выписана из больницы, ее отец тоже идет на поправку, передает "Интерфакс".

Однако Британия скрывает их. Ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что дело Скрипалей все больше похоже на похищение.

Ранее по теме

Сейчас

12:41

Кудрин согласился на пост председателя Счетной палаты

10:10

Снос "Зимней вишни" начнется 15 мая

08:27

Силуанов: повышение НДФЛ не планируется

07:55

В Красноярском крае найдено тело пропавшей студентки

07:49

Число погибших от пыльной бури в Индии превысило 60 человек

06:38

В городе Сурабая в Индонезии прогремел четвертый взрыв за два дня

06:21

Число жертв терактов у церквей в Индонезии увеличилось до 17

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Кудрин согласился на пост председателя Счетной палаты

Кудрин согласился на пост председателя Счетной палаты

1 час назад
Вели себя корректно, близко не подлетали. Отечественные военные рассказали о встрече Ту-95 с F-22

Вели себя корректно, близко не подлетали. Отечественные военные рассказали о встрече Ту-95 с F-22

15 минут назад
Такого половодья в Якутии не было 30 лет: эвакуированы более тысячи человек

Такого половодья в Якутии не было 30 лет: эвакуированы более тысячи человек

1 час назад
Путин надеется на дальнейший союз с Арменией при Пашиняне

Путин надеется на дальнейший союз с Арменией при Пашиняне

53 минуты назад
Стало известно о тайной встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами

Стало известно о тайной встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами

21 минута назад
Актер Борис Клюев борется с раком легких

Актер Борис Клюев борется с раком легких

2 часа назад
Строительство: 9 проектов, которые не окупились

Строительство: 9 проектов, которые не окупились

1 час назад
Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

4 часа назад
Телезрители назвали "Вести недели" лучшей аналитической передачей

Телезрители назвали "Вести недели" лучшей аналитической передачей

22 минуты назад
Две женщины оказались в больнице после показательного выступления кадетов

Две женщины оказались в больнице после показательного выступления кадетов

10 минут назад
Комплекс Наполеона: действительно ли невысокие мужчины более агрессивны?

Комплекс Наполеона: действительно ли невысокие мужчины более агрессивны?

36 минут назад
Одноклассники запустили кешбек-сервис для пользователей

Одноклассники запустили кешбек-сервис для пользователей

57 минут назад
Песков прокомментировал возможную отставку Суркова

Песков прокомментировал возможную отставку Суркова

1 час назад
НАСА решило запустить на Марс вертолёт

НАСА решило запустить на Марс вертолёт

1 час назад
Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени

Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени

2 часа назад
Полицейский вступил в противоборство с черепахой на дороге

Полицейский вступил в противоборство с черепахой на дороге

2 часа назад
Спецназовец Росгвардии спас 4-летнюю девочку

Спецназовец Росгвардии спас 4-летнюю девочку

2 часа назад
"Умный" метаматериал скроет подводные лодки от гидролокаторов

"Умный" метаматериал скроет подводные лодки от гидролокаторов

2 часа назад
Тест: хорошо ли вы знаете советские мультфильмы

Тест: хорошо ли вы знаете советские мультфильмы

3 часа назад
Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение

Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение

3 часа назад
ГИБДД вернут стеклянные "стаканы"

ГИБДД вернут стеклянные "стаканы"

3 часа назад
Израильский футбольный клуб переименован в честь Трампа

Израильский футбольный клуб переименован в честь Трампа

3 часа назад
Два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту Стамбула

Два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту Стамбула

3 часа назад
Вести.net: робособаки выходят на рынок, а смарт-звонки превращаются в шпионов

Вести.net: робособаки выходят на рынок, а смарт-звонки превращаются в шпионов

3 часа назад
Обзор смартфона Vivo V9: смышленый модник

Обзор смартфона Vivo V9: смышленый модник

3 часа назад
"ИИ для Элджернона": нейросеть научилась проходить лабиринты лучше человека

"ИИ для Элджернона": нейросеть научилась проходить лабиринты лучше человека

3 часа назад
За исполнение антироссийских санкций предлагают сажать на четыре года

За исполнение антироссийских санкций предлагают сажать на четыре года

3 часа назад
С "Зимней вишни" сняли арест, снос начнется 15 мая

С "Зимней вишни" сняли арест, снос начнется 15 мая

3 часа назад
У берегов Калифорнии появились светящиеся волны

У берегов Калифорнии появились светящиеся волны

4 часа назад
Китайский ресторан лучше бутика одежды: в московских ТЦ меняется состав арендаторов

Китайский ресторан лучше бутика одежды: в московских ТЦ меняется состав арендаторов

4 часа назад
Aurus Путина против "Зверя" Трампа: Newsweek сравнил президентские лимузины

Aurus Путина против "Зверя" Трампа: Newsweek сравнил президентские лимузины

4 часа назад
"Робопёс" Boston Dynamics поступит в продажу в 2019-м

"Робопёс" Boston Dynamics поступит в продажу в 2019-м

4 часа назад
Двух осиротевших амурских тигрят выпустят на волю в секретном месте

Двух осиротевших амурских тигрят выпустят на волю в секретном месте

4 часа назад
В Помпеях впервые за 200 лет раскопок нашли останки лошади

В Помпеях впервые за 200 лет раскопок нашли останки лошади

4 часа назад
Франция возмущена: спецслужбы давно знали об устроившем резню террористе

Франция возмущена: спецслужбы давно знали об устроившем резню террористе

4 часа назад
Бои за квадратные метры: сирийская армия очищает окраины Дамаска

Бои за квадратные метры: сирийская армия очищает окраины Дамаска

4 часа назад
Биоинженерные сердечные клапаны теперь можно настроить индивидуально

Биоинженерные сердечные клапаны теперь можно настроить индивидуально

4 часа назад
Роскачество почти не нашло растительных жиров в отечественном молоке

Роскачество почти не нашло растительных жиров в отечественном молоке

5 часов назад
В Красноярском крае найдено тело пропавшей студентки

В Красноярском крае найдено тело пропавшей студентки

6 часов назад
Число погибших от пыльной бури в Индии превысило 60 человек

Число погибших от пыльной бури в Индии превысило 60 человек

6 часов назад
"Погода 24": сильные грозы и ливни надвигаются на Россию

"Погода 24": сильные грозы и ливни надвигаются на Россию

7 часов назад
1 443
Тренер "Спартака" Каррера: я виноват в плохом сезоне команды

Тренер "Спартака" Каррера: я виноват в плохом сезоне команды

7 часов назад
В городе Сурабая в Индонезии прогремел четвертый взрыв за два дня, есть раненые

В городе Сурабая в Индонезии прогремел четвертый взрыв за два дня, есть раненые

7 часов назад
СК Якутии выясняет обстоятельства гибели ребенка в стиральной машине

СК Якутии выясняет обстоятельства гибели ребенка в стиральной машине

8 часов назад
Овечкин и Кузнецов поучаствовали в разгроме "Тампы"

Овечкин и Кузнецов поучаствовали в разгроме "Тампы"

8 часов назад
"Приморские партизаны" Кириллов, Никитин и Ковтун обжаловали приговор

"Приморские партизаны" Кириллов, Никитин и Ковтун обжаловали приговор

8 часов назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

07.05.2018 16:30
Юрий Беляев, Александра Власова и Сергей Жигунов в остросюжетной мелодраме "Сиделка"

Юрий Беляев, Александра Власова и Сергей Жигунов в остросюжетной мелодраме "Сиделка"

10.05.2018 13:44
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20