Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный осведомленный источник сообщает о том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль в июне 2016 года посетил Эстонию. Там он, как пишет издание, встретился с представителями местной разведки и передал им информацию о работе российских спецслужб в Европе.

По словам информированного источника этой американской газеты в руководстве Европейского союза, организовать встречу Скрипаля с представителями эстонской разведки помогли британские спецслужбы.

Кроме того, NYT подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что Скрипаль несколько раз встречался с представителями разведслужб Чехии, которым предоставлял информацию о сотрудниках ГРУ, работающих в Европе.

При этом отмечается, что данные, которые Скрипаль передавал европейским разведчикам, были устаревшими, так как он ушел из ГРУ в 1999 году.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что, согласно отчету агентства военной разведки, "Новичок" производился и тестировался на территории Чехии в 2017 году, но впоследствии был уничтожен.

На данный момент Юлия Скрипаль уже выписана из больницы, ее отец тоже идет на поправку, передает "Интерфакс".

Однако Британия скрывает их. Ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что дело Скрипалей все больше похоже на похищение.