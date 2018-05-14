Жириновский рассказал Москальковой, какая у него пенсия

"У меня 25 тысяч пенсия", — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече в Думе с уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой. И это не единственная претензия, которую он ей высказал.

"Есть проблема, которая касается депутатов. Мы сидим в здании, непригодном для работы. Здание строилась по нормативам 80 лет назад, и уже сам бетон извергает такие вещества, вредные для дыхания, — продолжил Жириновский. — Вся страна дышит некачественным воздухом, отравленным".

По словам Владимира Жириновского, сообщает РИА Новости, здания строились без учета того, как в будущем это отразится на здоровье.

Жириновский добавил, что среди функций Москальковой должно быть участие в разработке норм, которые связаны с жильем, транспортом, всего, что касается людей.

Что касается пенсий, то индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии работающим пенсионерам была отменена в с 1 января 2016 года. А так как Жириновский работает главой фракции ЛДПР в Думе, то в свои 72 года является работающим пенсионером. При этом московский социальный стандарт пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года вырос на три тысячи рублей. Теперь пенсия составляет 17,5 тысячи рублей.