На Украине задержан журналист РИА Новости

В Киеве утром 15 мая задержан журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Задержание было проведено на улице рядом с его домом.

Киев постоянно ограничивает работу российских СМИ на Украине, отмечает РИА Новости. В том числе регулярно запрещает въезд на Украину российским журналистам. Только в марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины сразу 115 российских СМИ.

Счет притеснениям журналистов на Украине идет на десятки. МИД России обратился в ОБСЕ и Совета Европы с призывом осудить политику Киева против свободы слова.

В октябре 2017 года в Киеве был задержан корреспондент НТВ Вячеслав Немышев. А в конце августа 2017 года — российская журналистка Анна Курбатова.

9 мая 2018 года в базу сайта "Миротворец" были включены российские журналистки Ольга Юрьева (канал "Россия") и Валентина Соловьева ("Первый канал").