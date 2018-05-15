Заказов хватит надолго. Производители рассказали о количестве контрактов на С-400 "Триумф"

Обуховский завод, где собирают современные российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", загружен работой на 100%, а заказов ему хватит до 2025 года. Сейчас на предприятии заканчивается модернизация. Она обошлась концерну "Алмаз-Антей" в 30 миллиардов рублей. Поэтому производители могут наращивать производство ЗРК, если потребуется, заявил агентству ТАСС директор завода Михаил Подвязников.

Комплексы С-400 сегодня поставляются не только в российские вооруженные силы, но и за границу. Например, недавно Китай получил полный полковой комплект ЗРК. Пришел он к заказчику с небольшой задержкой, так как один из кораблей, который вез часть оборудования для "Триумфа", попал в шторм и вынужден был вернуться в порт.

В очереди за российскими зенитными ракетными комплексами стоит Турция, несмотря на все протесты партнеров по блоку НАТО. В конце апреля этого года Соединенные Штаты объявили, что если Анкара все-таки купит С-400 у Москвы, то у нее могут быть проблемы с приобретением американских истребителей F-35.

С-400 "Триумф" – российский ЗРК большой дальности. Один комплекс способен одновременно обстреливать до 6 воздушных целей. Причем максимальная дистанция обнаружения летательного аппарата достигает 600 километров, а ракета способна достать противника на расстоянии до 400 километров. "Триумф" может перехватывать практически любые летательные аппараты: от небольших разведывательных дронов до баллистических ракет.