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Российские СМИ на Украине 26 минут назад
У "изменников" Украины нашли карту Новороссии и георгиевские ленты
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ выразил серьезную озабоченность сегодняшними задержаниями журналистов и обысками в офисе "РИА Новости Украина". И этот европейский сигнал Киеву повторяет требования российского МИД прекратить насилие в отношении представителей СМИ. До сих пор нет связи с нашими коллегами — главой "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским (утром его увезли неизвестные) и шефом корпункта Андреем Бородиным (его документы опубликовал генпрокурор Украины). Обыски прошли в квартире корреспондента Людмилы Лысенко, а сотрудники СБУ захватили офис самой редакции, с несколькими сотрудниками которой также не удается связаться.
Напали, связали, затолкали в машину и увезли. Об этом известно со слов водителя, который утром ожидал Кирилла Вышинского, чтобы отвезти его на работу, но стал свидетелем захвата. Естественно, кадров самого задержания нет. Даже если какие-то камеры и запечатлели это, вряд ли киевская полиция поспешит обнародовать записи. Вышинский, который является руководителем агентства "РИА Новости Украина", на связь пока не выходил. Адвокат сообщает, что Кирилл находится на допросе в СБУ.
Сегодня же неизвестные в масках напали и на киевский офис информагентства. Издание успело только сообщить, что "находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь". После этого официальный сайт агентства больше не обновлялся.
"Украина нашла, чем ответить за Крымский мост, — считает главный редактор RT Маргарита Симоньян, — вместо того, чтобы победить коррупцию, повысить уровень жизни своих людей, вернуть симпатии жителей юго-востока Украины".
Чуть позже Служба безопасности Украины провела пресс-конференцию и сообщила, что совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыла деятельность "подконтрольной России сети медиаструктур, которые использовались в рамках гибридной информационной войны против Украины". "Весной 2014 года Вышинский получил задание поехать в Крым. Готовились материалы, оправдывающие аннексию. По возвращению в Киев готовились материалы в поддержку ДНР и ЛНР", — заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.
"Это абсолютно абсурдное обвинение, поскольку ничем другим, кроме профессиональной деятельности, Кирилл вообще никогда в жизни не занимался. Кирилл — мужественный и высокопрофессиональный журналист, — рассказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. — Мы помним его на площади в бронежилете, под пулями, прокопченным горячими покрышками, в ходе государственного переворота, когда он был там корреспондентом от "Вестей". К сожалению, сейчас есть обвинения против Кирилла и его коллег. Это продолжение украинской линии на преследование журналистов".
СБУ сообщает о проведении сразу пяти обысков, а генпрокурор Луценко публикует на своей странице результаты одного из них: георгиевские ленты, карту Новороссии, банковскую карту и служебное удостоверение сотрудника "России сегодня "Андрея Бородина. Причем, номер банковской карты хорошо читается, так что деньги может украсть кто угодно. Сам Бородин, как и еще несколько сотрудников представительства, на связь тоже не выходит.
Все это похоже на то, что киевские власти перешли к тотальной зачистке информационного поля. 9 мая с Украины были депортированы специальные корреспонденты телеканала "Россия" и Первого канала Ольга Юрьева и Валентина Соловьева. И тогда же националисты попытались поджечь офис телеканала "Интер" за трансляцию праздничного концерта.
"Мы уже не раз обращали внимание наших западных коллег и в рамках ОБСЕ, и в рамках Совета Европы на то, что они очень сдержанно относятся к подобным выходкам своих подопечных в Киеве, — сказал и.о. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. — Думаю, что и Соединенные Штаты, и европейские участники ОБСЕ просто обязаны наконец высказаться без каких-либо двойных стандартов".
Тем более что дело принимает самый серьезный оборот. Служба безопасности Украины намерена предъявить ему обвинение в госизмене.
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