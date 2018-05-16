КНДР может пересмотреть саммит с США, если они не хотят улучшения отношений

Северная Корея будет вести переговоры с США, только если их интересует улучшение отношений между двумя странами. Об этом заявил первый заместитель главы МИД КНДР.



По словам дипломата, Пхеньян откажется от диалога на высшем уровне, если Вашингтон поведет речь только о ядерном разоружении Северной Кореи.

Переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа предварительно назначены на 12 июня в Сингапуре. А сегодня должна была состояться встреча лидеров Северной и Южной Кореи, но Пхеньян, который сам и предложил провести эти переговоры, — от них отказался.

Причиной, как сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап", стало начало военных учений Южной Кореи и США. Официальный Сеул выразил сожаления по поводу решения Пхеньяна и призвал власти КНДР "вернуться к переговорам ради мира на Корейском полуострове".