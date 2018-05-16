ГПУ: Вышинский помещен в ИВС в Херсоне

Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который был задержан в Киеве, этапирован в Херсон и помещен в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик, Вышинский этапирован в Херсон, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания СБУ. "До конца дня прокуратура направит в городской суд Херсона ходатайство об избрании меры пресечения Вышинскому. По всей вероятности, суд состоится 17 мая", — сказала Тихончик.

Как сообщалось ранее, 15 мая СБУ провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина", обвинив их в госизмене.

Возле подъезда своего дома был задержан главный редактор агентства Кирилл Вышинский. В то же время начались обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов.

СБУ при этом выступила с заявлением о том, что ведомство раскрыло деятельность "сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", использовавшихся "страной-агрессором" в рамках гибридной информационной войны против Украины".