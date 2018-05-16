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Российские СМИ на Украине 11 минут назад
Киев хочет обменять задержанного журналиста на шпиона
Генеральная прокуратура Украины настаивает на содержании под стражей главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Журналиста обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и в госизмене. Сейчас Вышинский находится в изоляторе временного содержания СБУ в Херсоне, куда его этапировали ночью. За развитием ситуации следит Екатерина Миронова.
Кирилла Вышинского задержали во вторник утром. Несколько часов о нем ничего не знали даже родственники. Позже стало известно, что журналиста этапируют в Херсон, это примерно 500 километров от Киева. Там располагается офис прокуратуры так называемой "Автономной Республики Крым", которая ведет дело Вышинского. Главного редактора "РИА Новости Украина" уже доставили на место. Он в СИЗО. Ожидается, что меру пресечения журналисту изберут завтра, 17 мая.
Кирилла Вышинского спецслужбы Украины подозревают в государственной измене, якобы он вел антиукраинскую деятельность и поддерживал самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. Впрочем, у журналиста два гражданства — украинское и российское. Сейчас Киев решает вопрос о лишении Вышинского желто-синего паспорта. В этом случае, стоит полагать, обвинения будут иными. Эксперты говорят: такой ситуации стоило ожидать. Киев усилил зачистку информационного пространства. Ведь скоро выборы.
Вчера же прошли многочасовые обыски в центральном офисе агентства и в квартирах некоторых сотрудников. Российский МИД направил в Киев ноту протеста. Дипломаты требуют прекратить насилие над журналистами.
"Российская сторона будет делать все, чтобы российский гражданин был освобожден, а в отношении других таких акций не совершалось", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выражают свою обеспокоенность в ОБСЕ. Киев обязан обеспечить свободу для иностранных СМИ, твердят в организации.
"Я серьезно обеспокоен следственными мероприятиями, прошедшими в офисах российских СМИ в Киеве, арестом журналистов и обысками в их квартирах. В очередной раз я призываю власти Украины воздерживаться от неоправданных ограничений, ущемляющих свободу слова и распространения информации. Напоминаем, что в соответствии с Хельсинкским заключительным актом страны-члены ОБСЕ обязаны обеспечивать условия для свободной работы зарубежных СМИ", — отметил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Между тем в украинском МВД уже звучат предложения обменять задержанного журналиста Кирилла Вышинского на Романа Сущенко, арестованного в России. Он обвиняется в шпионаже. По данным российских спецслужб, украинец целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну.
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