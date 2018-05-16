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16 мая 201813:22 Екатерина Миронова

Киев хочет обменять задержанного журналиста на шпиона

Генеральная прокуратура Украины настаивает на содержании под стражей главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Журналиста обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и в госизмене. Сейчас Вышинский находится в изоляторе временного содержания СБУ в Херсоне, куда его этапировали ночью. За развитием ситуации следит Екатерина Миронова.

Кирилла Вышинского задержали во вторник утром. Несколько часов о нем ничего не знали даже родственники. Позже стало известно, что журналиста этапируют в Херсон, это примерно 500 километров от Киева. Там располагается офис прокуратуры так называемой "Автономной Республики Крым", которая ведет дело Вышинского. Главного редактора "РИА Новости Украина" уже доставили на место. Он в СИЗО. Ожидается, что меру пресечения журналисту изберут завтра, 17 мая.

Кирилла Вышинского спецслужбы Украины подозревают в государственной измене, якобы он вел антиукраинскую деятельность и поддерживал самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. Впрочем, у журналиста два гражданства — украинское и российское. Сейчас Киев решает вопрос о лишении Вышинского желто-синего паспорта. В этом случае, стоит полагать, обвинения будут иными. Эксперты говорят: такой ситуации стоило ожидать. Киев усилил зачистку информационного пространства. Ведь скоро выборы.

Вчера же прошли многочасовые обыски в центральном офисе агентства и в квартирах некоторых сотрудников. Российский МИД направил в Киев ноту протеста. Дипломаты требуют прекратить насилие над журналистами.

"Российская сторона будет делать все, чтобы российский гражданин был освобожден, а в отношении других таких акций не совершалось", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выражают свою обеспокоенность в ОБСЕ. Киев обязан обеспечить свободу для иностранных СМИ, твердят в организации.

"Я серьезно обеспокоен следственными мероприятиями, прошедшими в офисах российских СМИ в Киеве, арестом журналистов и обысками в их квартирах. В очередной раз я призываю власти Украины воздерживаться от неоправданных ограничений, ущемляющих свободу слова и распространения информации. Напоминаем, что в соответствии с Хельсинкским заключительным актом страны-члены ОБСЕ обязаны обеспечивать условия для свободной работы зарубежных СМИ", — отметил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Между тем в украинском МВД уже звучат предложения обменять задержанного журналиста Кирилла Вышинского на Романа Сущенко, арестованного в России. Он обвиняется в шпионаже. По данным российских спецслужб, украинец целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну.

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