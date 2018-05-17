Россия готова помочь Великобритании со строительством моста через Ла-Манш

Российская Федерация готова помочь Великобритании в строительстве моста через пролив Ла-Манш и поделиться опытом возведения Крымского поста. Об этом сообщил официальный представитель посольства России в Соединенном Королевстве в ответ на заявление заместителя главы Форин-офиса Алана Данкана, который осудил Москву за "безответственное поведение" из-за строительства Крымского моста.

В дипломатическом представительстве также напомнили, что у Великобритании достаточно своих территориальных проблем (например, Фолклендские острова), сообщает газета "Известия".

В посольстве РФ добавили, что британские власти упорно отказываются проводить прямые переговоры с Аргентиной, чтобы урегулировать вопрос о статусе Фолклендов, несмотря на многочисленные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и Специального комитета по деколонизации.

15 мая Алан Данкан прокомментировал открытие Крымского моста, назвав его еще одним примером безрассудного поведения России, а также нарушением суверенитета Украины.

В 2014 году воссоединение Крыма с Россией поддержали 96,8 процента жителей полуострова при явке в 83,5 процента. Несмотря на это Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.