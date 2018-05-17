Международная федерация журналистов требует отпустить Кирилла Вышинского

Международная федерация журналистов считает действия Киева недопустимыми и требует отпустить коллегу — главу "РИА Новости Украина". Ожидается, что Госдума также примет соответствующее заявление, передает "Россия 24".

МИД России направил Украине ноту протеста, а Следственный комитет завел дело за привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного человека.

Кирилл Вышинский был задержан 15 мая по подозрению в госизмене. Обыски прошли в редакции, а также дома у некоторых сотрудников. Дальше был многочасовой допрос в СБУ и перевод в Херсон. В среду прокуратура Украины сообщила, что запросит для Вышинского два месяца ареста. По словам его адвоката, суд должен выбрать меру пресечения уже 17 мая.