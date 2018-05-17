У арестованного по делу о нападении на парижан чеченца оказалось российское гражданство

У друга напавшего с ножом на прохожих у парижской Оперы чеченца помимо французского оказалось и российское гражданство. Об этом прокурор Парижа Франсуа Моленс. Семья россиянина приехала во Францию из Чечни в 2005 году и обосновалась в Страсбурге. Задержанный 20-летний Абдулаким Анаев опровергает свою причастность к субботнему теракту.

Его сверстник Хамзат Азимов 13 мая 2018 года напал на прохожих у парижской Оперы. Он зарезал насмерть одного человека, еще четверо получили ранения, напоминает РИА Новости. Хамзат Азимов в 2010 году получил французское гражданство. Полиция ликвидировала нападавшего. Нож он взял на кухне дома своих родителей. В Париже назвали его нападение примитивным терактом.

Его друг и ровесник Абдулаким Анаев был задержан утром 14 мая. Оба выходца из России состояли на учете у французских спецслужб, как люди с радикальными взглядами. В настоящее время Анаев остается под стражей. Французская Фемида может предъявить другу убитого террориста обвинения.