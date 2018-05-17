Тема:
Отравление Скрипаля 28 минут назад
Новая глава в "деле Скрипалей": как "Новичок" оказался в Германии еще в 90-е
Выкупили формулу у советского ученого, отправили образец на тестирование в Швецию, а потом раздали коллегам по НАТО — таковы результаты совместного расследования двух немецких изданий и двух телекомпаний. Все они, заинтересовавшись вопросом происхождения нервно-паралитического газа, которым отравили Скрипалей, выяснили, что Германия в этом деле — уж точно не новичок. По данным, опубликованным в Die Zeit, формула вещества А-234 была хорошо известна спецслужбам ФРГ еще в 90-е годы. Все началось с предоставления гражданства советскому химику, имя которого не называется. Что было дальше, и почему в ЕС об этом не принято говорить сегодня?
Путешествие "Новичка" по миру началось больше четверти века назад: в ходе совместного изучения истории яда, фигурирующего в деле Скрипалей, немецкие журналисты телеканала ARD и газет SZ и Dei Zeit пришли к следующему выводу.
"Очень быстрое заключение британской стороны о том, что "Новичок" мог быть применен только Россией, ошибочно, — утверждает журналист Георг Масколо. – "Новичок" уже многие годы является секретом, известным Западу".
Первой страной на Западе, куда попал образец отравляющего вещества, была Германия. В начале 90-х на немецкую разведу BND вышел российский ученый, который предложил поделиться секретом в обмен на убежище. Этот человек жив до сих пор, имя его не разглашается. Он сам и провез вещество через границу, точнее, его жена.
Шведам, которые считаются большими специалистами в области боевых отравляющих веществ, образцы передали, потому что сами немцы не хотели с этим связываться: только что правительство Гельмута Коля заставило американцев убрать из Германии свои химические арсеналы. Обратно шведы прислали химическую формулу, которой BND тут же поделилось с союзниками. Как минимум, шесть стран НАТО плюс Швеция уже к середине 90-х знали секрет Новичка и могли регулярно производить его, а скорее, не могли не производить.
Der Spiegel: "...согласно статьям конца 90-х, формула и образцы нового боевого вещества были не только у Германий, но и у США, Великобритании, Франции, Нидерландов и Канады. Эти страны, вероятно, даже в небольших объемах производили яд самостоятельно, а также кропотливо работали над средствами защиты для своих войск на случай конфронтации с Россией".
"Это не разовая штука, которую можно пять грамм сварить и уничтожить, — рассуждает доктор химических наук Леонид Ринк. — Это ерунда полная. Потому что я сужу по нашей лаборатории на эту тему, по веществам вероятного противника. Она делала килограммы каждого из веществ каждый год. Почему? Потому что все средства индикации имеют срок гарантии, срок жизни. И поэтому их надо снова и снова производить и снабжать все свои воинские части. Все, напоминаю. Абсолютно все".
Вещества А-230 и А-234 оттого и назвали "Новичком", что они были оружием нового типа и не попадали под существующие запреты и ограничения. Американцы, которые и старые газы до сих пор не уничтожили, постарались, чтоб так все и оставалось. В 2011 году они воспрепятствовали включению "Новичка" в Конвенцию по запрету химического оружия. Неизвестно, до этого или уже после, но — так или иначе — формула новичка оказалась и в Чехии.
"Вывод заключается в том, что в нашей стране было произведено и испытано вещество "Новичок", в небольших количествах, а затем уничтожен, — констатирует президент Чехии Милош Земан. — Лицемерно притворяться, что это не так".
Где, в лабораториях каких стран, сегодня экспериментируют с "Новичком", сказать невозможно. Ознакомившись с расследованием коллег, журнал Der Spiegel согласился с тем, что реакция России на обвинения, выдвинутые в ее адрес британцами, выглядит вполне логично. "Тот факт, что именно немецкий БНД более 20 лет до покушения в Солсбери обладал образцами нервно-паралитического яда, а также делился своими знаниями с союзниками, может подкрепить теорию заговора против России", — отметило издание.
Борису Джонсону давно не напоминали, что он соврал, утверждая, что синтезировать "Новичок" могли только русские — странная история в Солсбери как-то исчезла из поля зрения британской прессы, но для немецкой эта тема еще не закрыта.
Все-таки Германия, пусть и символично, но поддержала Лондон в деле Скрипалей — выслала четверых российских дипломатов. Значит, надо разбираться до конца. В правительстве и разведке никак не прокомментировали результаты журналистского расследования, но обещают поднять архивы и перепроверить информацию.
Ранее по теме
-
Отравляющее вещество "Новичок" появилось в Германии еще в начале 90-х22 часа назад
-
МИД РФ: пусть Скрипаль лично скажет, что не хочет общаться с консулами1 сутки назад
-
МВД Великобритании объяснило, почему Виктории Скрипаль не дали визу2 суток назад
-
Россиян допрашивают на британской границе2 суток назад
-
Стало известно о тайной встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами3 суток назад
-
Глава MI5 грозит России изоляцией из-за дела Скрипалей3 суток назад
Сейчас
Асад приехал к Путину в Сочи
Картина дня
-
Кирилла Вышинского арестовали на два месяца
- Дума освободила Голикову от должности главы Счетной палаты
- Банковские счета братьев Магомедовых арестованы
- Котлера погубили проблемы в семье и банкротство
- Песков: призывы разбомбить Крымский мост - это безумие
Самое читаемое
-
Отец выпрыгнул из самолета за несколько минут до крушения, оставив внутри сына
- Бактерии вместо мяса: эксперты проверили пельмени известных производителей
- Части Гавайев может не стать в ближайшие дни
- В заброшенном морге в Москве нашли свежий скелет
- В столице проститутки выдавали себя за малярш. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
- На мосту в Крым появились первые нарушители
- В России прекратили выпускать недорогой седан Volkswagen Jetta
Экономика
-
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о ЗСТ
- Китай готов защищать свои интересы в споре с США
- 10 самых продаваемых универсалов в России
- СМИ: ФРГ и НАТО получили доступ к "Новичку" в 1990-е
- Компании США распродают активы для репатриации в США
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Сердце Крымского моста. Видео
- Футбольно-политический скандал в Германии
- Авиакомпания издевалась над инвалидом
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Задержан москвич, напавший на пенсионерку с шилом
- В Подмосковье запретили продавать вейпы детям
- Пагоды, сад камней и дом чайных церемоний: в Москве появится уголок Поднебесной
- Древнерусское городище оказалось под угрозой из-за разработки карьера
- Страстная премьера: ансамбль Моисеева исполнил аргентинское танго
- В семье московских сурикатов пополнение
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Молекула-универсал защитит человека от всех видов простуды
- Как возникает распространённая причина женского бесплодия
- Биологи впервые "пересадили воспоминания" с помощью РНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо