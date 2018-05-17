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Отравление Скрипаля 28 минут назад

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17 мая 201821:24 Михаил Антонов

Новая глава в "деле Скрипалей": как "Новичок" оказался в Германии еще в 90-е

Выкупили формулу у советского ученого, отправили образец на тестирование в Швецию, а потом раздали коллегам по НАТО — таковы результаты совместного расследования двух немецких изданий и двух телекомпаний. Все они, заинтересовавшись вопросом происхождения нервно-паралитического газа, которым отравили Скрипалей, выяснили, что Германия в этом деле — уж точно не новичок. По данным, опубликованным в Die Zeit, формула вещества А-234 была хорошо известна спецслужбам ФРГ еще в 90-е годы. Все началось с предоставления гражданства советскому химику, имя которого не называется. Что было дальше, и почему в ЕС об этом не принято говорить сегодня?

Путешествие "Новичка" по миру началось больше четверти века назад: в ходе совместного изучения истории яда, фигурирующего в деле Скрипалей, немецкие журналисты телеканала ARD и газет SZ и Dei Zeit пришли к следующему выводу.

"Очень быстрое заключение британской стороны о том, что "Новичок" мог быть применен только Россией, ошибочно, — утверждает журналист Георг Масколо. – "Новичок" уже многие годы является секретом, известным Западу".

Первой страной на Западе, куда попал образец отравляющего вещества, была Германия. В начале 90-х на немецкую разведу BND вышел российский ученый, который предложил поделиться секретом в обмен на убежище. Этот человек жив до сих пор, имя его не разглашается. Он сам и провез вещество через границу, точнее, его жена.

Шведам, которые считаются большими специалистами в области боевых отравляющих веществ, образцы передали, потому что сами немцы не хотели с этим связываться: только что правительство Гельмута Коля заставило американцев убрать из Германии свои химические арсеналы. Обратно шведы прислали химическую формулу, которой BND тут же поделилось с союзниками. Как минимум, шесть стран НАТО плюс Швеция уже к середине 90-х знали секрет Новичка и могли регулярно производить его, а скорее, не могли не производить.

Der Spiegel: "...согласно статьям конца 90-х, формула и образцы нового боевого вещества были не только у Германий, но и у США, Великобритании, Франции, Нидерландов и Канады. Эти страны, вероятно, даже в небольших объемах производили яд самостоятельно, а также кропотливо работали над средствами защиты для своих войск на случай конфронтации с Россией".

"Это не разовая штука, которую можно пять грамм сварить и уничтожить, — рассуждает доктор химических наук Леонид Ринк. — Это ерунда полная. Потому что я сужу по нашей лаборатории на эту тему, по веществам вероятного противника. Она делала килограммы каждого из веществ каждый год. Почему? Потому что все средства индикации имеют срок гарантии, срок жизни. И поэтому их надо снова и снова производить и снабжать все свои воинские части. Все, напоминаю. Абсолютно все".

Вещества А-230 и А-234 оттого и назвали "Новичком", что они были оружием нового типа и не попадали под существующие запреты и ограничения. Американцы, которые и старые газы до сих пор не уничтожили, постарались, чтоб так все и оставалось. В 2011 году они воспрепятствовали включению "Новичка" в Конвенцию по запрету химического оружия. Неизвестно, до этого или уже после, но — так или иначе — формула новичка оказалась и в Чехии.

"Вывод заключается в том, что в нашей стране было произведено и испытано вещество "Новичок", в небольших количествах, а затем уничтожен, — констатирует президент Чехии Милош Земан. — Лицемерно притворяться, что это не так".

Где, в лабораториях каких стран, сегодня экспериментируют с "Новичком", сказать невозможно. Ознакомившись с расследованием коллег, журнал Der Spiegel согласился с тем, что реакция России на обвинения, выдвинутые в ее адрес британцами, выглядит вполне логично. "Тот факт, что именно немецкий БНД более 20 лет до покушения в Солсбери обладал образцами нервно-паралитического яда, а также делился своими знаниями с союзниками, может подкрепить теорию заговора против России", — отметило издание.

Борису Джонсону давно не напоминали, что он соврал, утверждая, что синтезировать "Новичок" могли только русские — странная история в Солсбери как-то исчезла из поля зрения британской прессы, но для немецкой эта тема еще не закрыта.

Все-таки Германия, пусть и символично, но поддержала Лондон в деле Скрипалей — выслала четверых российских дипломатов. Значит, надо разбираться до конца. В правительстве и разведке никак не прокомментировали результаты журналистского расследования, но обещают поднять архивы и перепроверить информацию.

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