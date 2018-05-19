Кадыров: убиты боевики, пытавшиеся по приказу Запада захватить церковь в Грозном

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал журналистам о ликвидации террористов, которые планировали захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного.

По данным Кадырова, в ходе спецоперации убиты четыре боевика, пишет "Интерфакс". Бандиты застрелили двух полицейских и прихожанина. Они были вооружены обрезом, ножами, топорами и 10 "коктейлями Молотова".

Кадыров лично руководил ликвидацией террористов на месте. "Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран", — отметил Кадыров.

В настоящее время устанавливаются личности террористов и ведутся следственные действия.