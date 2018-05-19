Стало известно, чем Гарри и Меган потчуют гостей свадьбы

В субботу в Виндзорском замке проходит прием для 600 гостей бракосочетания принца Гарри Уэльского с американской актрисой Меган Маркл.

На торжестве гостей угощают разнообразными закусками: лангустинами, виндзорским ягненком, запеченными овощами и спаржей. Из горячих блюд приглашенные могут выбрать ризотто с горохом, рагу из курицы с грибами и луком-пореем, а также свинину с яблоками.

На сладкое повара предложили гостям макаруны с шампанским и тарталетки с цитрусовым кремом.

Все изобилие приготовила команда из 25 шеф-поваров во главе с главным поваром для королевской семьи Марком Фланаганом.

Вечером принц Гарри с супругой устроят еще один прием, но только для 200 близких друзей и родственников.