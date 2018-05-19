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Российские СМИ на Украине 32 минуты назад
19 мая 201817:54
Адвокат подтвердил, что в СИЗО с Вышинским нормально обращаются
Адвокат руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский рассказал об условиях содержания его подзащитного в СИЗО Херсона, пишет РИА Новости. По его словам, жалоб от Вышинского он не получал. Доманский встретится с Вышинским во вторник, 22 мая.
В пятницу Вышинского перевели из изолятора временного содержания в СИЗО города Херсон.
Кирилл Вышинский был задержан 15 мая в Киеве сотрудниками СБУ. Одновременно в офисе РИА Новости в Киеве прошел восьми часовой обыск. Вышинского обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
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