Bild: Путин "ударил" Меркель цветами

Журналист немецкого издания Bild нашел скрытый смысл в букете, который Владимир Путин подарил Ангеле Меркель. По мнению автора статьи, подарок "выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление". Он пояснил, цветы нужны были, чтобы напомнить Меркель о том, что она женщина.

При этом встречу в Сочи журналист сравнил с "дипломатической дуэлью", где лидеры "обменивались ударами", передает РИА Новости.

Ранее издание раскритиковало визит Меркель в Сочи, подчеркнув, что в ходе их встречи Путину удалось показать ей, что он является хозяином на мировой политической арене.

В свою очередь газета Financial Times, говоря о сочинских переговорах и предстоящей встрече Путина с Макроном, отмечает, российский лидер "может наслаждаться этим моментом: два наиболее влиятельных европейских политика протаптывают тропинку к его двери".