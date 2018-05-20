В атаке на православную церковь в Грозном призналось ИГ

Ответственность за совершенное накануне нападение на храм Архангела Михаила в Грозном взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России). Об этом, передает радиостанция "Говорит Москва", сообщила организация Site Intelligence Group, отслеживающая информацию о деятельности террористов.

Нападение на церковь в самом центре Грозного произошло накануне днем — четверо преступников специально выбрали время, когда прихожане собрались на службу. Убив стоявшего у ворот полицейского и завладев его оружием, бандиты проникли на территорию церкви. Там они убили еще одного правоохранителя и попытались попасть внутрь храма.

Прихожане закрылись в церкви и заблокировали дверь изнутри. Прибывший спецотряд быстро ликвидировал преступников. Помимо двух убитых полицейских — они были командированы в Грозный из Саратовской области — погиб один прихожанин.

Боевикам было по 18-19 лет, их личности установил Следственный комитет РФ. Трое, в том числе два брата-близнеца, родились в Чечне, четвертый был из Ингушетии. Преступники учились в медицинском колледже в Грозном.

Личность погибшего во время нападения на церковь прихожанина также установлена, передает РИА Новости: это житель Узбекистана по имени Артемий, приехавший в Чечню искать родственников. Его похоронят в республике, рассказал журналистам архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

"У него нет тут родных, поэтому будем заниматься его похоронами", — сказал священнослужитель, добавив, что епархия окажет поможет раненым, находящимся в больнице, деньгами и лекарствами. По словам архиепископа, у него состоялся разговор с Патриархом Кириллом: тот призвал всех православных жителей Чеченской республики сохранять мир и спокойствие.