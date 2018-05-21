Россияне назвали лидера и антилидера среди новых вице-премьеров

Лидером по популярности среди новых вице-премьеров стала Татьяна Голикова, курирующая социальный блок. Антилидером назван Виталий Мутко, отвечающий за вопросы строительства. Об этом в интервью НТВ заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, ссылаясь на проведенные исследования.

Говоря о Голиковой, Федоров отметил, что она "известна, понятна и пользуется авторитетом у значительной части наших сограждан". Что касается Мутко, он тоже известен, "но отнюдь не один из самых популярных".

18 мая президент Владимир Путин подписал указы о составе нового правительства, в которое вошли 10 заместителей главы кабмина и 22 министра.