Адвокаты Вышинского поддали апелляцию на его арест

Защита руководителя портала РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского подала апелляцию на его арест.

Об этом РИА Новости рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский, который подчеркнул, что обращение было направлено в адрес апелляционного суда Херсонской области по почте.

Он пообещал продублировать письмо на следующий день с нарочным.

Ранее Доманский проинформировал общественность о том, что у его доверителя нет жалоб на содержание в следственном изоляторе Херсона. Адвокат намерен посетить Вышинского 22 мая.

Международный скандал начался 15 мая 2018 года, когда сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве Кирилла Вышинского по обвинению в государственной измене, а также провели многочасовой обыск в офисе, где работают корреспонденты РИА "Новости Украина".

17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.