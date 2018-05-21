Сезон тихой охоты начался рано: как не ошибиться с выбором

Из-за теплой и влажной погоды в Подмосковье раньше обычного созрел первый урожай грибов, и любители тихой охоты, прихватив корзины, потянулись в леса. Правда, опытные сборщики предупреждают: съедобные грибы сейчас легко перепутать с ядовитыми. Как избежать отравления?

Поглубже в чащу — туда, где в изумрудной траве появилась первая добыча любителей тихой охоты.

— Какой грибник без корзинки — большой!

Корзина еще пуста, а сборщики уже полны надежд. В Подмосковье установилась влажная теплая погода — самая подходящая для грибов. У первого же поваленного дерева опытного грибника Дмитрия Тихомирова ждет удача.

— Посмотрите, какой красавчик — абсолютно мягкий! Он, правда, быстро стареет. Называется трутовик серно-желтый, он растет только на дубах.

Огненный трутовик среди весенних даров самый яркий, но точно не самый распространенный. Первыми в лесу появляются шляпки молочного цвета: так и называются — майский гриб или рядовка майская. Несмотря на внешнее сходство с поганкой, считается безопасной для человека.

— Спутать ее с чем-то сложно, потому что запах она имеет не традиционный грибной, а мучной. Пахнет как будто мукой.

Ошибиться страшно — тем более, что у каждого грибника на памяти всегда найдется пара неприятных историй.

— В "Садоводе" соседнем, отварил или, может, плохо сварил — отравился. Рвало, тошнило, температура... Вызывали скорую соседи.

Трутовик можно спутать с ядовитым пиптопорусом дубовым — он тоже яркого цвета, только растет в основном на живых деревьях, а не на поваленных. А майская рядовка к тому же очень похожа на энталому весеннюю — смертельно опасный гриб бурого оттенка. Чтобы не совершить ошибку, грибники выработали простое и понятное каждому правило.

— Принцип, можно сказать, всей жизни: не знаешь — не бери, не трогай!

Любой гриб может таить опасность. Отсюда и осторожность ученых — разрешенные виды классифицируют как условно-съедобные. Всегда есть риск.

"Гриб накапливает в себе как раз все то вредное, что находится в почве, и тоже может стать причиной отравления, хотя теоретически должен быть съедобным. Если вдруг какие-то подозрительные симптомы возникают, до приезда врачей надо стараться оказать первую помощь: обильное питье, вызвать рвоту, дать солевое слабительное", — говорит научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова.

Токсичный гриб не отличишь ни на вид, ни на вкус. Именно поэтому собирать лесной урожай нужно только вдали от дорог.