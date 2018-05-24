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Отравление Скрипаля 6 минут назад
Юлия Скрипаль говорила русский текст, переведенный с английского
Британия должна дать российским дипломатам возможность напрямую пообщаться с Юлией Скрипаль. Об этом в посольстве нашей страны заявили после того, как агентство Reuters опубликовало первое после выздоровления видеообращение девушки. В дипведомстве отметили: судя по целому ряду оборотов, русский текст, который произносит Юлия — это перевод с английского, причем, писал его явно носитель языка.
Юлия Скрипаль появилась перед камерой британского агентства Reuters где-то в садике в одном районов Лондона. Место выбрано таким образом, что установить, где именно происходила съемка, практически невозможно. Британские спецслужбы скрывают Юлию с того момента, как ее выписали из больницы в Солсбери. Российским дипломатам встретиться с ней так и не удалось. И основной посыл видеобращения, по всей видимости, как раз и заключался в том, что она под запись отказывается от встречи с представителями посольства.
"Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться", — сказала Юлия.
Агентство Reuters сообщает, что Юлия предоставила две копии этого заявления: на русском и английском языке. На каждом из них стоит ее подпись. Она говорит, что была отравлена нервно-паралитическим веществом, двадцать дней провела в коме, и последствия отравления дают о себе знать до сих пор. В английском варианте текста указано, что лечение было инвазивным. На ее шее отчетливо виден шрам.
По крайней мере, внешне Юлия Скрипаль сейчас выглядит абсолютно здоровой. Агентство утверждает, что Юлия ограничилась лишь тем, что зачитала заранее написанный текст, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы. А вопросов остается много.
Текст заявления похож на тот, что больше месяца назад публиковал от имени Юлии Скотланд-Ярд. Его структура и отдельные выражения позволяют предположить, что он мог быть написан на английском языке, а уже потом переведен на русский.
"Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными. Я стараюсь жить сегодняшним днем и хочу помочь моему отцу до его полного выздоровления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну", — заявила Юлия.
На видеоролик и опубликованный текст заявления уже отреагировали в посольстве России в Лондоне: "Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. При всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по Консульским конвенциям. На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть все основания подозревать обратное".
"Не было и дня, чтобы российский МИД, посольство РФ в Лондоне не пытались организовать контакт с ней с главной целью — удостовериться, что ее не удерживают насильно, что за нее не выдают другого человека, получить из первых рук информацию о её состоянии и состоянии ее отца", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Своими опасениями поделилась с журналистами двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория, которой британцы уже дважды отказали в выдаче визы. "Она говорит заученный текст, — уверена Виктория Скрипаль. — Она говорит неэмоционально и очень быстро, будто ей дали выучить текст, и ей его нужно быстро-быстро сказать".
Не предъявив никаких доказательств и полностью засекретив расследование, Лондон продолжает обвинять в отравлении Скрипалей Москву. Россия категорически отвергает какую бы то ни было причастность к этому инциденту, считая его провокацией. Судя по тому, каким образом было записано обращение Юлии Скрипаль, о том, что на самом деле произошло в Солсбери, мы узнаем нескоро.
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