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Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 1 час назад
Чей почерк? На ракете, сбившей "Боинг", обнаружены надписи от руки
В четверг в Нидерландах на презентации Совместной следственной группы (ССГ) были продемонстрированы обломки корпуса и других частей зенитной ракеты, обнаруженные в районе катастрофы пассажирского самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), в Донбассе, передает ТАСС.
Как заявила представитель австралийской полиции Дженнифер Херст, данные образцы были найдены экспертами ССГ и изучены криминалистами. Херст отметила, что проводились проверки на наличие взрывчатых веществ, изучались структурные характеристики отдельных металлических элементов и анализировались образцы краски. "Также было проведено визуальное сравнение образцов с материалами по различным моделям ракет "Бук", — добавила она.
Представитель австралийской полиции напомнила, что обломки хвостовой части ракеты уже были представлены в сентябре 2016 года. По словам Херст, сравнивая, следователи обратили внимание на несколько характеристик данных образцов. Речь идет о буквенно-цифровых маркировках на обломках, свидетельствующих о модели и месте производства ракеты.
При этом она сообщила, что обнаружены на головной части ракеты надписи, "выполненных кем-то от руки". Херст призвала каждого, у кого есть какая-либо информация, сообщить, чей это может быть почерк, а также подробнее рассказать о значении некоторых цифр.
"Все данные, полученные в ходе расследования, подтверждают ранее озвученный вывод о том, что Boeing был сбит ракетой "Бук" 9А38", — заявила представитель полиции.
Голландский прокурор Фред Вестербеке, руководящий группой по расследованию трагедии, заявил, что в числе подозреваемых в причастности к крушению Boeing-777 MH17 на востоке Донецкой области находятся несколько десятков человек, передает ТАСС.
По словам прокурора, следствие находится на последнем этапе, но говорить о том, когда дело дойдет до суда, пока рано.
Между тем Минобороны ДНР отрицает присутствие российского "Бука" в Донбассе в день гибели малазийского самолета. "Никаких российских вооружений, включая комплексы "Бук", у нас нет ни сейчас, ни тогда не было", — заявил "Интерфаксу" замкомандующего Объединенным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По его мнению, установить принадлежность ракеты комплекса "Бук" после ее попадания в цель практически невозможно. "По тому, что осталось от ракеты, невозможно уже установить ее принадлежность. Но надо понимать, что такие комплексы стоят на вооружении Украины, они старые, ракеты для них производились еще в Советском Союзе. После распада Союза какая-то часть вооружений, в том числе из разных советских частей, осталась на Украине. Поэтому достоверно здесь установить было просто невозможно. Скорее, это похоже на провокацию", — заявил Басурин.
Как сообщалось, пассажирский лайнер Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.
Расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), состоящая из специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
В сентябре 2016 года года ССГ представила первые предварительные результаты своей деятельности, согласно которым, самолет был сбит ракетой из зенитного ракетного комплекса "Бук", располагавшегося в районе поселка Первомайское к югу от населенного пункта Снежное, который находился в день трагедии под контролем ополченцев.
Однако российские специалисты с выводами международных экспертов не согласны. Их анализ данных первичной радиолокации опровергает возможность запуска зенитной ракеты по малайзийскому Boeing из района восточнее места катастрофы, в том числе из-под населенного пункта Снежное.
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