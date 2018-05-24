Камера запечатлела предполагаемых убийц многодетной матери в Псебае

Камера наблюдения зафиксировала последние минуты жизни 40-летней Натальи Дмитриевой — матери пятерых детей из кубанского поселка Псебай, которую избили до смерти и изнасиловали двое пьяных подростков.

Всколыхнувший Краснодарский край, где надолго запомнили события в станице Кущевской, инцидент произошел ранним утром 14 мая в кафе "Ивушка". Трое порядком набравшихся молодых людей, спиртное которым покупал некий 30-летний мужчина, решили познакомиться с Натальей и ее подругой, которые в этот момент что-то отмечали в заведении, но получили отказ. Дальнейшие попытки наладить контакт успехом тоже не увенчались.

На кадрах видно, как Наталья неуверенно покидает кафе, но останавливается у самого порога. За ней последовали и двое "ухажеров" — 16-летний Максим и его 20-летний приятель. По дороге, как предполагают следователи, подросток ударил женщину по голове и избил до полусмерти, а после совместного с другом надругательства над ней задушил и сбросил в канаву.

Сил дойти до дома у Максима не хватило — он уснул недалеко от места преступления, где его и задержали. Спустя несколько часов оперативники пришли за его приятелем. Подозреваемые взяты под стражу, к расследованию трагедии — у Дмитриевой остались пятеро детей — подключился центральный аппарат СКР.