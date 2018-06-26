Телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину

Власти Украины не позволили въехать в страну Евгению Примакову — главе комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций, советнику председателя Госдумы по международным вопросам и гуманитарным проектам и международному обозревателю телеканала "Россия 24".

Примаков летел на конференцию ОБСЕ и для освещения визита уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, однако в киевском аэропорту Борисполь его развернули.

В интервью телеканалу Примаков рассказал, что конференция ОБСЕ посвящена вопросам свободы слова и прессы на Украине и проблеме преследования журналистов. По словам Примакова, ему пришлось долго уговаривать украинский офис, чтобы его пустили. В итоге офис в Вене подтвердил, что Примакова внесли в список участвующих в мероприятии.

Пограничники не объяснили точную причину, по которой Примакова не пустили в Киев. Сказали, что он "несет угрозу безопасности Украины" и что ему запрещен въезд на пять лет.

"Украинская сторона занимается самострелом, — заявил он. — Я сюда ехал с адекватными предложениями. Хотел предложить коллегам постулировать, что журналист не должен рассматриваться как участник войны. Это открывало возможности для построения минимального доверия. Но голос разума и адекватности коллегам не был нужен. Им нужно демонстрировать "оскал русского империализма".

Посольство России в Киеве в связи с отказом во въезде Примакову готовит ноту протеста в министерство иностранных дел Украины. Об этом сообщает МИД России.

На конференцию ОБСЕ не пустили еще одного журналиста — израильского собственного корреспондента телеканала Russia Today Полу Слиер. Она планировала выступить на тему свободы прессы и СМИ. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян на своей странице в Twitter.