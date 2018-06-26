Представитель ОБСЕ осудил запрет на въезд в Киев для российских журналистов

Журналиста Евгения Примакова не пустили в Киев на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ. Посольство России в Киеве готовит ноту протеста в МИД Украины. Кроме того, на конференцию ОБСЕ не пустили также израильского собкора телеканала RT Полу Слиер, которая собиралась выступить на тему свободы прессы и СМИ.

"Неспособность ОБСЕ обеспечить участие в своем мероприятии в Киеве неприемлема, — приводит телеканал "Россия 24" слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. — Этот дискриминационный шаг выглядит тем более вызывающе, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее подтвердил открытый характер мероприятия и выразил признательность за проявленный россиянами интерес к участию в нем".

Сам Арлем Дезир указал Киеву, что такие действия недопустимы и напомнил о свободе слова. Ради этого конференция и устраивалась. "Я сожалею, что журналистам, которые работают в российских СМИ – Евгению Примакову и Пауле Слиер — было отказано во въезде на территорию Украины, — сказал Дезир. — Я напоминаю, что все страны-члены ОБСЕ должны обеспечить свободу передвижения журналистам по всему региону. Посмотрите коммюнике, которое было опубликовано ранее".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ОБСЕ жестко отреагировать на произошедшее. Он назвал все это "грубым нарушением базовых демократических принципов".