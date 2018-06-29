Штаб армий США и Южной Кореи перенесли дальше от границы с КНДР

Штаб объединенного командования вооруженных сил США и Южной Кореи переехал дальше от границы с КНДР. Его строили 10 лет, вложив более 10 млрд долларов. Это одна из самых крупных американских военных баз за пределами Соединенных Штатов.

Штаб был перемещен в новый комплекс на базе армии США в 70 километрах к югу от Сеула. До этого он располагался в центре столицы. По словам командующего объединенными войсками генерала Винсента Брукса, доля Южной Кореи в строительстве составила более 90%.

Президент Южной Кореи выразил надежду, что сотрудничество США и его страны преодолеет стадию "военного альянса" и станет "великим союзом", сообщает ТАСС.

12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. После этого Дональд Трамп заявил, что намерен отменить совместные военные учения с Южной Кореей, назвав их дорогостоящими и неподходящими.

Сейчас в Южной Корее находятся более 28 тыс. американских солдат. Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Сеул 28 июня сообщил, что эта группировка пока сокращаться не будет и что США не откажутся от "крепкой, коллективной оборонительной позиции" по отношению к Северной Корее, чтобы дать дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы.