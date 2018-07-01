Independent объяснила, почему на Западе мешают встрече Путина и Трампа

Обозреватель The Independent Мэри Дежевски в воскресной статье объяснила негативную реакцию стран Запада на сообщения о саммите президентов США и России в Финляндии. Дональд Трамп и Владимир Путин проведут однодневную встречу 16 июля этого года.

Автор считает, у глав государств существует реальная возможность наладить сотрудничество. В этом случае многие на Западе потеряют Россию как символ "извечного врага".

В недалеком прошлом подобная встреча, отмечает Дежевски, как и саммит Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, получила бы поддержку и одобрение широких слоев во всем мире. В настоящем — очень многие прямо пытаются не допустить беседы Трампа и Путина.

"Ей не нужно быть ни драмой, ни предательством западного мира, а простым началом процесса, который способен укрепить международную безопасность и сохранить жизни", — замечает журналист.

Для тех, кто культивирует и использует образ "вражеской" России, успешное проведение чемпионата мира по футболу стало ударом. Свидетельства болельщиков разоблачили страшилки и пропаганду.

"Проблески будущих соглашений можно будет увидеть, если Дональд Трамп и Владимир Путин решат поладить", — заключает автор.