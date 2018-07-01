Ополченцы предложили задокументировать заявления о прекращении огня

Полномочный представитель провозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин предлагает перевести устные заявления о прекращении огня в Донбассе в письменную форму. По его мнению, стороны конфликта должны подписать соглашение, где следует прописать дополнительные меры обеспечения перемирия, на которых настаивает СММ ОБСЕ.

Такой подход "обяжет стороны вооруженного конфликта к большей ответственности", приводит слова полпреда РИА Новости.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске 27 июня согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля – так называемое "хлебное перемирие".

Между тем Пушилин напомнил, что накануне нового перемирия украинские диверсанты подорвали в Новоазовском районе газораспределительную станцию. А за несколько часов до начала действия режима прекращения огня силовики выпустили более 200 боеприпасов по Горловке.

Полпред выразил уверенность в том, что новый виток эскалации конфликта в Донбассе приведет к новым жертвам и разрушениям, поэтому призвал представителей СММ ОБСЕ и "кураторов украинской власти" занять более активную позицию для недопущения срыва "хлебного перемирия".