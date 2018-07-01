Встреча Путина и Трампа: на нейтральной территории всем будет спокойнее

27 июня президент Путин принял в Кремле помощника президента США по национальной безопасности, который прибыл в Россию с поручением окончательно согласовать место и время российско-американского саммита. Согласовали. 28-го Кремль и Белый дом одновременно объявили, что первый полноформатный саммит лидеров России и Америки с момента избрания Трампа состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Таков технический результат визита Болтона. Впереди — переговоры Сергея Лаврова и его американского коллеги Майка Помпео для подготовки самой встречи. Уже по возможности основательной, ведь раньше Путин и Трамп пару раз уже встречались, но мимолетно. На полях многосторонних мероприятий. Экспромтом. Ничего обязывающего. А тут специально съедутся друг к другу в заранее оговоренном месте в заранее оговоренное время. Совсем другое дело.

Но почему именно Болтона Трамп направил со столь принципиальной миссией в Кремль окончательно согласовать встречу и прощупать возможную повестку переговоров? Тема — для гурманов. Будь воля самого Болтона, он бы ни за что не стал инициатором ни встреч, ни каких-либо договоренностей. Моржовые усы этого политика — символ самой что ни на есть "ястребиной" позиции в американских коридорах власти. Но Трамп говорит, что у него с Болтоном есть общая "химия".

Усы Болтона любимы карикатуристами всех стран. Его образ столь обкатан, что уже стал своего рода классикой жанра. Вот как рисовали Болтона в его бытность представителем США в ООН. Вот он как дипломат-переговорщик, стреляющий с бедра. Вот он уже в виде ястреба, нашептывающего Трампу. Вот в образе барона Мюнхгаузена верхом на земном шаре, как на ядре. А вот рецепт умиротворения Северной Кореи и Ирана от шеф-повара Болтона, мол, "начнем с больших грибов".

И действительно, не далее как в феврале, Болтон опубликовал в Wall Street Journal статью, где оправдывал превентивный ядерный удар по Северной Корее. В августе прошлого года на сайте Hill тот же Болтон пишет: "Вести переговоры с Северной Кореей еще хуже, чем просто попусту тратить время".

Трамп Болтона не послушал и встретился с Ким Чен Ыном в Сингапуре. Ранее Болтон призывал бомбить Иран. Вот заголовок его статьи в The New York Times: "Чтобы остановить иранскую бомбу, надо разбомбить Иран!" Трамп не согласился. И разбомбить Иран пока не готов.

Болтон — за усиление санкций против России и в глубине души против каких-либо договоренностей вообще. Даже еще хуже: Болтон презирает международное право как таковое и даже видит в нем опасность. Говорит об этом давно и предельно откровенно.

"Большая ошибка — придавать какое-либо значение международному праву, даже если это может показаться соответствующим нашим краткосрочным интересам. В длительной перспективе на международное право ставят как раз те, кто хочет сдержать Соединенные Штаты", — считает Болтон.

Вроде давнее откровение, но с тех пор Болтон явно не изменился. Он вообще не меняется. Это не его сильная сторона. Но зато он умеет подчиняться. Так он подчинялся президенту Рейгану, работая в его команде, а также Бушу-старшему и Бушу-младшему, когда служил у них. Так он подчиняется сейчас Трампу, когда тот с изощренностью достойной Ордена иезуитов направляет Путину именно через Болтона окончательное согласие на переговоры.

С одной стороны, Трамп таким образом страхует себя от тех в Вашингтоне, кто против сближения с Россией, мол, как же, даже сам Болтон — теперь парламентер и в Москве. А с другой, — Трамп показывает, кто все же в Вашингтоне главный. Он. Трамп. А те расследования связей Трампа с Россией хоть и отодвинули его полномасштабные переговоры с Путиным, но все же не на вечность.

Принимая Болтона в Кремле, Путин начал с искреннего приветствия: "Уважаемый господин Болтон, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве". А потом тут же еще раз объяснил, почему наши отношения с Америкой столь плохи. Москва к этому не имеет никакого отношения.

"В начале беседы с сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить и на встрече с вами. Считаю, что это — в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединённых Штатах. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать хотя бы первые шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами. Россия никогда не стремилась к конфронтации", — подчеркнул российский президент.

Что, Путин не знает, кто такой Болтон, когда говорит, что его визит "вселяет надежду"? Нет, знает. Очень хорошо знает, кто такой Болтон. Но ничего личного. И, быть может, специально для таких, как Болтон, Путин уточняет принципы, на которых возможно строить отношения с Россией.

"Надеюсь, мы с вами сможем поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства и уважения интересов друг друга", — сказал Владимир Путин.

Здесь каждое слово весомо: "отношения на основе равенства и уважения интересов друг друга". Конечно, это были не те слова, что ласкали слух Болтона, но он все же нашел в себе силы ответить обтекаемыми вежливостями, а далее приступили к переговорам.

С российской стороны в них участвовали еще помощник президента России Ушаков, министр иностранных дел Лавров и министр обороны Шойгу. С американской — посол США в Москве Хантсман. Говорили два часа. Обменивались возможными идеями, а Путин поделился с Болтоном, как сообщает пресс-служба Кремля, "некоторыми мыслями" к переговорам с Трампом.

Темы — от двусторонних отношений и Крыма до Ирана и Украины. Конечно, Сирия. Наверное, еще нефть и газ. Санкции против России, заявил Болтон, должны остаться. Вряд ли обошли и мешающие свободной торговле пошлины. Конечно, безопасность в самом широком плане — от контроля за вооружениями до "русских хакеров".

Если задуматься, то лишь два часа на все это — совсем мало. Ведь поляна российско-американских отношений за время большой паузы в прополке заросла бурьяном, да таким, что продраться сквозь него трудно. И кто только теперь ни пасется там: от экзотических животных до кусачих насекомых. Запущено до антисанитарного состояния. Удастся ли лидерам России и США на предстоящем саммите все это вычистить?

Вряд ли, поскольку саммит в Хельсинки будет лишь однодневным. Но важно с чего-то начать. Пресса уже гадает, что именно в предстоящей повестке будет в приоритете. Но важно понимать, что именно сейчас появилось окно возможностей.

России, осознающей свою долю ответственности за глобальную безопасность, нужны договоренности с Америкой. Трампу в свете предстоящих выборов в Конгресс очень нужна эффектная "сделка" с Россией. Его это словечко, Трампа.

Но что такое "сделка"? Это когда что? Это когда Трамп кому-то что-то сказал, а все принялись исполнять? Для Путина — точно неприемлемый вариант. Президент России мыслит совершенно другими категориями.

Вот, например, как Путин объяснял недавно американской журналистке азбуку международных отношений, когда та возмутилась "русскими хакерами", Путин ответил прямее некуда: "Мы вам предлагаем официальные переговоры — вы отказываетесь. И что вы хотите? Чтобы мы по щелчку из Конгресса начали здесь бегать и какие-то расследования проводить? Давайте сядем, подпишем договор в области работы в киберпространстве и будем его исполнять. А как вы хотите? Иначе в международных делах не делаются дела".

Это была Меган Келли из NBC. Когда блондинка все никак не понимала и повторяла вопрос, надеясь, как она говорила, "дойти до более глубоких слоев", Владимир Владимирович терпеливо ей втолковывал еще и еще, не стесняясь повториться: "В третий или четвертый раз я уже говорю и повторяю: мы готовы пойти на пописание соответствующего соглашения с США. Вы отказываетесь до сих пор. Давайте сядем за стол переговоров, выберем то, что мы считаем важным, подпишем этот документ и будем его соблюдать с обеих сторон и соответствующим образом верифицировать и проверять".

Вот, собственно, модель, которой привержен Путин: заключение соглашений на основе равноправия. Вопрос в том, сколь близка такая модель Трампу? Это — раз. И два: сколь вообще Америка в ее нынешнем состоянии договороспособна? Сколь уважают США достигнутые договоренности?

До сих пор плевать Трамп хотел на международные документы, которые, как ему казалось, ограничивают возможности США. Но есть все же одна зацепка. Трамп провозгласил принцип: "Америке нужен мир с позиции силы". Отлично! Путин готов и к этому. К миру с учетом баланса военной силы. Именно к миру. Если ничего другое не работает, тогда так.

Но все же почему Хельсинки? Ведь ранее проходила информация, что Трамп приглашал Путина в Белый дом. А потому, что Путин, надо думать, отказался. Ему удобнее встретить Трампа на нейтральной территории. По крайней мере, пока. Для начала выстраивания отношений.

Мы же видели, как Трамп до сих пор принимал у себя в Америке премьера Японии Синдзо Абэ, когда чуть не выдернул у него конечность, президента Франции Макрона, когда фамильярно стряхивал с него перхоть, или канцлера Германии Меркель, которой во время фотографирования и руки не подал. На нейтральной территории, надо думать, всем будет спокойнее: и Путину, и Трампу. В холодке, ближе к северным широтам. И день там длиннее.