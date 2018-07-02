Песков: Путин и Трамп не будут говорить о Крыме

Вопроса принадлежности Крыма России нет в повестке переговоров президента РФ Владимира Путина с зарубежными коллегами, в том числе с американским лидером Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Ранее, анееРаотвечая на вопрос журналистов о возможности признания воссоединения Крыма с Россией, Трамп ответил – "посмотрим"​​​.

Как сообщалось, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля.

Песков напомнил, что российский президент не раз заявлял, что "на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России", — передает РИА Новости.

Песков отметил, что по другим вопросам возможен диалог и поиск компромисса. "Президент всегда подчеркивает, что он и Россия открыта для диалога и для совместных поисков компромиссов", — сказал Песков.

Песков отметил, что, несмотря на расхождения в позициях США и РФ по многим вопросам, укрепляется понимание о необходимости налаживания двустороннего диалога.

"Политическая воля все-таки возобладала, в настоящее время укрепляется понимание того, что наличие подобных дискуссионных вопросов не должно быть препятствием на пути налаживания и расширения двустороннего диалога, в данном случае на высшем уровне", — сказал Песков.